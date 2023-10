Theo Reuters, thống kê cho thấy, tháng 9/2023 là tháng thứ ba liên tiếp giá nhà mới tại Trung Quốc sụt giảm. Kết quả này làm tiêu tan kỳ vọng về sự khởi sắc trong mùa cao điểm mua nhà dù những nỗ lực nhằm vực dậy thị trường bất động sản.

Dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, theo Reuters, giá nhà mới giảm 0,2% so với tháng trước. So với mức giảm 0,3% trong tháng 8/2023, mức này cải thiện hơn. So với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà mới tại Trung Quốc giảm 0,1%.

Thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc áp dụng nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tâm lý mua nhà như nới lỏng các quy định về vay vốn hay dỡ bỏ những hạn chế mua nhà ở một số thành phố.

Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm liên tiếp trong những tháng gần đây. (Ảnh: Reuters)

Doanh số bán bất động sản Trung Quốc vẫn sụt giảm ở mức hai con số. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chưa thoát khỏi khó khăn mặc cho dữ liệu về GDP vẫn lạc quan.

Theo thông lệ, tháng 9 và tháng 10 hàng năm là mùa cao điểm mua bán nhà mới ở Trung Quốc. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư tung ra các chương trình khuyến mãi và thị trường sẽ có những dự án bất động sản mới.

Tháng 9/2023, trong tổng số 70 thành phố có dữ liệu về giá nhà thì có đến 54 thành phố báo cáo giá nhà giảm. Vào tháng 8/2023, số thành phố báo cáo giá nhà giảm là 52.

Những chính sách thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại một số thành phố lớn đã phát huy tác dụng. So với mức giảm 0,2% tại Bắc Kinh, giá nhà mới tại một số thành phố lớn khác đã tăng 0,4%. Tuy nhiên, nhu cầu mua nhà tại các thành phố nhỏ hơn vẫn ở mức thấp, nguồn cung vẫn đang dư thừa.

Từng là động lực quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế nhưng lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã bị siết chặt kể từ năm 2020 khi Chính phủ áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ quá mức. Điều này dẫn đến tắt thanh khoản và tăng rủi ro vỡ nợ cho các nhà phát triển bất động sản.

Các nhà đầu tư vẫn đang quan sát sự vực dậy của Country Garden, doanh nghiệp bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, để dự đoán kịch bản của thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thời hạn hoãn thanh toán lãi suất 15 triệu USD cho trái phiếu do Country Garden phát hành đã đến vào tuần này nhưng vẫn chưa có thông tin thanh toán nào.