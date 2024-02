Theo tờ New York Times, chuyến thăm bí mật của ông Burns diễn ra vào ngày 22/2, giữ lúc Quộc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 60 tỷ USD cho Ukraine như đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Động thái này làm dấy lên mối lo ngại Kiev có thể bị Washington bỏ rơi như ở Afghanistan. Do đó, chuyến đi của Giám đốc CIA được cho là muốn trấn an giới lãnh đạo Ukraine.

Giám đốc CIA William Burns. Ảnh: APA

Cũng theo New York Times, một số quan chức tình báo Ukraine đã hỏi những người đồng cấp Mỹ về việc liệu CIA có bỏ rơi họ trong bối cảnh gặp khó khăn trong việc phê duyệt gói viện trợ cho Kiev hay không. Một sĩ quan cấp cao Ukraine cho hay, chuyện này từng xảy ra ở Afghanistan và bây giờ nó có thể xảy ra ở Ukraine.

Trong khi đó, bình luận về chuyến thăm của ông Burns, một quan chức CIA cho biết chuyến đi là “tín hiệu mạnh mẽ” về việc cam kết của Mỹ với Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

Trước đây, theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Biden đã gặp các lãnh đạo Quốc hội Mỹ, và cảnh báo về nguy cơ phải điều binh sĩ nước này đến Ukraine nếu họ không phê duyệt viện trợ bổ sung cho Kiev.