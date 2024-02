Tổng quan

Tuổi Ất Mùi (sinh năm 1955) có ngày sinh dương lịch từ 24/01/1955 đến 11/02/1956, cầm tinh con Dê. Thiên can Ất kết hợp với địa chi Mùi mang ý nghĩa Kính Trọng Chi Dương (Dê được quý mến). Nam mạng sinh năm 1955 mệnh Kim - Sa Trung Kim (nghĩa là Vàng trong cát).

Người có mệnh này sống khá nguyên tắc, tính kỷ luật cao, làm việc gì cũng cẩn thận nên thành quả đạt được rất vững chắc, kiên cố.

HLV Troussier sinh năm Ất Mùi (1955)

Năm nay là năm Giáp Thìn mệnh Hoả, theo như thuyết ngũ hành mệnh của tuổi (Kim) là tương khắc với nhau. Tuy nhiên, gặp Thiên can Ất bình hoà cùng Thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hoà với Thìn nên năm nay cũng được coi như tốt lành.

Năm nay nam mạng tuổi Ất Mùi 1955 có sao Kế Đô chiếu mệnh. Về vận hạn, nam mạng tuổi Ất Mùi 1955 gặp Địa võng, trong khi đó tính theo vận niên Dương Hồi Ngàn…

Luận giải

Bản mệnh của tuổi Ất Mùi khá nguyên tắc, tính kỷ luật cao, cẩn thận nên luôn đạt thành quả vững chắc kiên cố. Mệnh chủ là người chu toàn trong mọi việc nên thường xuyên đưa ra những yêu cầu cao đối với mọi người xung quanh.

Điều này ứng với tính cách của ông Troussier, không chỉ ở tuyển Việt Nam lúc này mà trước đây với các đội bóng từng dẫn dắt khi luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe, theo bản tính.

năm Giáp Thìn hạn của tuổi Ất Mùi là Kế đô, địa võng nên cần ứng xử nhẹ nhàng

Với những năm khác, sự bảo thủ luôn khiến cho người tuổi Ất Mùi gặp những rắc rối. Tuy nhiên, do vận niên Dương Hồi Ngàn là tốt gặp Thiên can Ất bình hoà cùng Thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hoà với Thìn nên năm nay công việc được dự báo tốt lành.

Nếu đúng như dự đoán, với việc năm nay HLV Troussier sẽ dẫn dắt đội nhà tham dự vòng loại World Cup, VCK U23 châu Á hay AFF Cup… người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm.

Về hạn sao Kế đô, với nam giới luôn nhẹ hơn so với nữ giới, nhưng trong hệ thống Cửu Diệu tinh quân, Kế Đô là hung tinh chủ về những điều thị phi khiến cho tinh thần buồn rầu, mệt mỏi.

Cùng lúc hạn Địa võng cũng chủ về tai tiếng, thị phi dễ vướng vào những tranh cãi tai tiếng không đáng có. Nếu tính tình nóng nảy, bảo thủ thì phải chú ý cách cư xử của bản thân đối với người xung quanh, cũng như giữ sự bình hoà cần thiết nhằm giải quyết các xung đột trong công việc.

Đây là điều cần HLV Troussier lưu ý đặc biệt, việc thuyền trưởng người Pháp tỏ kiên định tới mức khiến người ngoài cho rằng là bảo thủ cùng lúc không nhận được sự ủng hộ rất dễ xảy ra những tranh cãi như trước và khi diễn ra Asian Cup với truyền thông, người hâm mộ Việt Nam.

Chính bởi thế, trong năm Giáp Thìn HLV người Pháp cần giữ sự bình tĩnh, ôn hoà, tránh thị phi để cùng tuyển Việt Nam hưởng trọn niềm vui với các giải đấu diễn ra sắp tới.

* Đây là quẻ luận vui mà người viết dành cho HLV Troussier với hy vọng năm mới Giáp Thìn thuyền trưởng người Pháp có đầy đủ sức khoẻ để giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng trên các đấu trường tham dự