Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 6, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã công bố một số kết quả nổi bật trong 3 tháng đầu năm 2023.

Trong tháng 3/2023, doanh thu toàn ngành ước đạt 325.565 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với tháng 2. Lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 3/2023 ước đạt 845.577 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, tỷ lệ doanh thu ước đạt 20% so với kế hoạch năm.

Tổng nộp ngân sách nhà nước toàn ngành TT&TT ước đạt 8.872 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với tháng 2. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 3/2023 ước đạt 24.455 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số trong Quý I/2023 là 13,6%, tăng 3,99% so với thời điểm cuối năm 2022. Tỷ trọng Kinh tế số trong GDP Quý I/2023 là 14,62%.

Trong tháng 3/2023, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn hoá có thông tin thuê bao đúng quy định, đáp ứng mục tiêu tất cả các thuê bao đang hoạt động phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.

Theo số liệu của Văn phòng Bộ TT&TT, tính đến ngày 31/3, đã có 2,17 triệu thuê bao chuẩn hóa thông tin sau khi nhận thông báo. Lượng thuê bao đã cập nhật thông tin chiếm 56,5% trên tổng số 3,84 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa với CSDL quốc gia về dân cư. Hiện cả nước có 1,67 triệu thuê bao (chiếm 43,5%) không thực hiện chuẩn hóa theo thông báo đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Hàng triệu người dùng di động đã đi chuẩn hóa thông tin thuê bao theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và các nhà mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ tại họp báo, ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, kể từ ngày 1/4 đến nay, đã có khoảng 256.000 thuê bao, chiếm 13,5% các thuê bao bị khóa một chiều đã đến chuẩn hóa để mở lại dịch vụ.

“Đến 15/4, các thuê bao không tiến hành chuẩn hóa lại sẽ bị khóa 2 chiều. Đến 15/5, nếu không cập nhật thông tin, các thuê bao này sẽ bị nhà mạng thu hồi số”, ông Nguyễn Phong Nhã nói.

Cục Viễn thông đánh giá, hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự ủng hộ của người dùng. Người sử dụng giờ đây đã ý thức được việc số điện thoại đăng ký thông tin chính chủ là cực kỳ quan trọng.

Bộ TT&TT mong muốn người sử dụng thực hiện việc gửi tin nhắn TTTB tới đầu số 1414 (miễn phí) để tự kiểm tra nhằm kịp thời cập nhật thông tin thuê bao của mình. Sự phối hợp của người dùng sẽ góp phần hạn chế dịch vụ tin nhắn rác, cuộc gọi rác và xây dựng môi trường tiêu dùng thông minh, an toàn.