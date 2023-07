Báo Guardian dẫn lời Andriy Kovaliov, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay (25/7) cho hay, binh lính Kiev đã tiến về phía làng Staromayorske ở đông nam đất nước, gần các khu định cư thuộc Donetsk mà họ đã tái giành quyền kiểm soát hồi tháng trước.

Binh sĩ Ukraine ở khu vực tiền tuyến Donetsk. Ảnh: Reuters

Ông Kovaliov tiết lộ thêm, quân đội Ukraine đang củng cố các vị trí đã chiếm được, trong khi phía Nga gia tăng sự kháng cự mạnh mẽ.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine, kể từ khi phát động chiến dịch phản kích, các lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hơn 192km2 lãnh thổ ở phía nam và 35km2 ở phía đông.

Moscow chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin trên.

IAEA phát hiện mìn ở nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 24/7 cho biết, các chuyên gia IAEA đã phát hiện mìn sát thương ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) lớn nhất châu Âu của Ukraine, trong khi kiểm tra cơ sở này một ngày trước đó.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Ảnh: Tass

Hãng tin Tass dẫn lời ông Grossi lưu ý, vị trí tìm thấy các quả mìn là trong vùng đệm giữa các hàng rào vành đai bên trong và bên ngoài của nhà máy. Đây là khu vực hạn chế mà các nhân viên nhà máy không thể tiếp cận.

“Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã nêu vấn đề với ban quản lý và được phản hồi rằng đây là quyết định của quân đội và nằm trong một khu vực do quân đội kiểm soát”, ông Grossi thông tin. Quan chức này nhấn mạnh, việc có chất nổ như vậy tại nhà máy là “không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA”.

Trước chuyến công du Nga của ông Grossi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/7 cáo buộc Moscow đang có kế hoạch tập kích ZNPP. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc này.

Renat Karchaa, cố vấn cho Giám đốc điều hành tập đoàn điện lực hạt nhân Nga Rosenergoatom phản bác rằng, phát biểu của ông Zelensky có thể ám chỉ Kiev đang âm mưu tấn công nhà máy nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột.