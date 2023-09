Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu trong phiên khai mạc hội nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine lần thứ 15 tại căn cứ Ramstein ở Đức hôm 19/9, Bộ trưởng Austin không nêu rõ lô xe tăng đầu tiên chuyển cho Ukraine có bao nhiêu chiếc.

Trước đó, tờ Politico đưa tin, 10 trong số 31 xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất dự kiến sẽ có mặt ở Ukraine vào giữa tháng này.

Ukraine sắp nhận được xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Ảnh: Lục quân Mỹ

M1 Abrams được đánh giá có khả năng cơ động và hỏa lực cao hơn các xe tăng chiến đấu cũ. Xe tăng do Mỹ sản xuất được cho là sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực phòng thủ và tấn công của Ukraine.

Cũng tại hội nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine có sự tham gia của các quan chức quốc phòng đến từ 50 nước, ông Austin đã hối thúc các đồng minh tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine.

Theo ông, Mỹ và các đối tác quốc tế khác đã cam kết hỗ trợ an ninh trực tiếp trị giá hơn 76 tỷ USD cho Ukraine, kể từ khi cuộc họp đầu tiên của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine được tổ chức vào tháng 4/2022.

Lộ bằng chứng Ukraine phóng nhầm tên lửa

Tờ New York Times hôm 19/9 đưa tin, bằng chứng cho thấy vụ nổ tại khu chợ sầm uất ở thành phố Kostiantynivka, phía đông Ukraine trong tháng này là do Ukraine đã phóng nhầm tên lửa, sau đó đổ lỗi cho Nga.

Trước đó, Ukraine tuyên bố vụ nổ xảy ra ngày 6/9 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Kiev cáo buộc Nga đã phóng tên lửa và gây hậu quả nghiêm trọng.

"Các bằng chứng được New York Times thu thập và phân tích bao gồm mảnh vỡ tên lửa, hình ảnh vệ tinh, nhân chứng và thông tin trên mạng xã hội cho thấy, cuộc tấn công là hậu quả của một tên lửa phòng không Ukraine bị bắn nhầm từ hệ thống Buk", New York Times cho biết.

Cũng trong ngày 19/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố vụ nổ ngày 6/9 là "cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào chính thành phố của họ".

New York Times cho biết thêm, hình ảnh camera an ninh ghi lại hé lộ tên lửa bay vào thành phố Kostiantynivka từ hướng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, chứ không phải phía sau phòng tuyến của Nga.

Thậm chí, trước cuộc tấn công vài phút, Ukraine đã phóng 2 tên lửa đất đối không về phía tiền tuyến từ thị trấn Druzhkivka, nằm cách thành phố Kostiantynivka 16km về phía tây bắc. Một nhân chứng cho hay, tên lửa Ukraine bay theo hướng Kostiantynivka.

Những hố sâu xuất hiện sau vụ nổ và các mảnh vỡ tại hiện trường trùng khớp với tên lửa 9M38 được phóng từ hệ thống phòng không Buk di động. Hệ thống Buk hiện được cả Nga và Ukraine sử dụng.