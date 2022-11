Lầu Năm Góc cảnh cáo nước đồng minh NATO 'đe dọa trực tiếp' lính Mỹ

Trong một tuyên bố phát đi ngày 23/11, Lầu Năm Góc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình trạng thù địch gia tăng ở Syria, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các cuộc tấn công của Ankara vào các phe phái dân quân người Kurd hồi đầu tuần này có nguy cơ gây tổn hại cho các lực lượng Mỹ đang đóng quân gần đó và đe dọa tiến trình đánh bại mạng lưới khủng bố IS kéo dài nhiều năm của liên minh toàn cầu.

Cảnh đổ nát tại một địa điểm thuộc tỉnh Hasakah của Syria bị trúng pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Theo đài RT, chỉ một ngày trước đó, Nhà Trắng đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch “Móng vuốt – Thanh gươm” do Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến ở Syria. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby bày tỏ, Ankara phải đối mặt với "mối đe dọa khủng bố" từ một số nhóm người Kurd và có quyền tự vệ. Tuy nhiên, ông Kirby lưu ý, sứ mệnh có thể “gây phản ứng” từ các chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, dẫn đến nguy cơ hạn chế khả năng tiếp tục cuộc chiến chống IS của họ.

Mặc dù Lầu Năm Góc tiếp tục công nhận “những lo ngại chính đáng về an ninh” của Ankara, nhưng họ kêu gọi “giảm leo thang ngay lập tức” trong khu vực để đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên trên mặt đất.

Hơn 900 lính Mỹ vẫn đồn trú ở Syria, 7 năm sau khi cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên phê duyệt việc đưa quân tới quốc gia Trung Đông này. Quân đội Mỹ được triển khai bên cạnh lực lượng dân quân SDF do người Kurd thống trị, bất chấp việc Damascus yêu cầu chấm dứt sự hiện diện trái phép của binh sĩ nước ngoài.

Sự thù địch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang người Kurd đã kéo dài nhiều thập kỷ, với các đợt bạo lực bùng phát kể từ những năm 1970. Ankara đổ lỗi cho các phe phái người Kurd về vụ đánh bom ngày 13/11 ở Istanbul, khiến 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương.

Kể từ ngày 20/11, Ankara đã cho tiến hành hàng loạt vụ không kích và pháo kích vào các mục tiêu của các nhóm vũ trang người Kurd PKK và YPG bị họ coi là khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố đây chỉ là sự khởi đầu và quân đội nước này sẽ sớm thực hiện chiến dịch tấn công sâu hơn vào các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd.

Tuấn Anh