Theo hãng tin CNN, chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 19/6, quân đội Mỹ cho hay “vào ngày 16/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành một cuộc không kích ở Syria, tiêu diệt Usamah Jamal Muhammad Ibrahim al-Janabi, một nhân vật cấp cao và điều phối của IS”.

CENTCOM nhấn mạnh, “cái chết của đối tượng sẽ làm gián đoạn khả năng cung cấp nguồn lực, và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố của IS”.

Tiêm kích Mỹ tham gia một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: Không quân Mỹ

Cũng theo CENTCOM, “không có dấu hiệu nào” cho thấy có dân thường bị tổn hại trong cuộc không kích.

Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục truy lùng các nhân vật chỉ huy của IS ở châu Phi và Trung Đông. Gần 3 tuần trước, một cuộc không kích ở khu vực hẻo lánh gần Dhaardaar của Somalia được cho đã tiêu diệt 3 tay súng IS.

Từ tháng 1- 3 năm nay, CENTCOM và các đối tác đã tiêu diệt 7 thành viên IS ở Syria, và bắt giữ thêm 27 người khác. Trong cùng kỳ tại Iraq, 11 tay súng IS đã bị tiêu diệt, và 36 người khác bị bắt giữ.

Hồi tháng 4, Tướng Erik Kurilla, chỉ huy CENTCOM tuyên bố “chúng tôi cam kết đánh bại IS vì mối đe dọa mà chúng gây ra cho khu vực và toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào nỗ lực tiêu diệt các thành viên IS đang tìm cách tiến hành hoạt động bên ngoài Iraq và Syria, và những đối tượng cố gắng giải thoát cho các tay súng IS đang bị giam giữ để tái tập hợp lực lượng”.