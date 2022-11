Mỹ trừng phạt thực thể hỗ trợ Nga, New Zealand tăng cường huấn luyện lính Ukraine

Hãng tin The Guardian dẫn lời bà Yellen phát biểu với cánh báo giới bên lề Hội nghị G20 tại Bali, Indonesia hôm nay (14/11) nói rằng, các lệnh trừng phạt mới sẽ nhằm vào 14 cá nhân và 28 thực thể bao gồm những nhà hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, bà Yellen từ chối cung cấp chi tiết về những cá nhân và doanh nghiệp nằm trong mạng lưới hỗ trợ Nga mua sắm quân sự.

"Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chúng tôi, nhằm làm gián đoạn khả năng chiến sự của Nga. Chúng tôi sẽ sử dụng những lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu cần thiết", bà Yellen nói.

Theo The Guardian, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên nhiều tập đoàn công nghiệp quân sự lớn ở Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Cơ quan này cũng ngừng xuất khẩu những linh kiện cũng như công nghệ có xuất xứ từ Mỹ được dùng trong một số khí tài quân sự Nga.

New Zealand tăng cường huấn luyện lính Ukraine

Chính phủ New Zealand hôm nay (14/11) cho biết, nước này sẽ cử thêm 66 chuyên gia quân sự tới Anh để tham gia công tác huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho binh sĩ Ukraine.

“New Zealand hiện có một đội ngũ gồm 120 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ đang huấn luyện cho lính Ukraine tại Anh, nhưng thời gian triển khai đội ngũ này sắp kết thúc. Đợt triển khai nhóm chuyên gia mới sẽ bắt đầu từ ngày 30/11 tới tháng 7/2023”, thông cáo của Chính phủ New Zealand viết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare, các chuyên gia quân sự của nước này có thể cung cấp kỹ năng và kinh nghiệm cho binh sĩ Ukraine trong khóa huấn luyện. “Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các quân nhân New Zealand có được các kinh nghiệm quý báu”, hãng tin The Guardian dẫn lời ông Henare nói.

Cũng theo Bộ trưởng Henare, New Zealand sẽ tăng cường sự hiện diện tình báo ở châu Âu “nhưng không có quân nhân nào được cử tới Ukraine”.

