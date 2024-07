Sputnik trích dẫn thông cáo hôm nay (16/7) của Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các đơn vị pháo binh, tên lửa và tác chiến hàng không chiến thuật của Moscow vừa bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp chế tạo, 7 tên lửa HIMARS do Mỹ phát triển, 28 UAV và một máy bay Yak-52 trang bị súng máy của Ukraine ở 124 khu vực khác nhau.

Một tổ hợp súng đại bác di động và tên lửa phòng không Pantsir-S1 do quân đội Nga triển khai ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo nhà chức trách Nga, các số liệu mới trên nâng tổng thiệt hại về khí tài của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa 2 nước láng giềng bùng phát hồi cuối tháng 2/2022 đến nay lên tới 628 máy bay quân sự, 277 trực thăng, 27.650 UAV, 552 hệ thống tên lửa phòng không, 16.594 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.378 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS, 11.982 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 23.739 phương tiện quân sự đặc biệt.

Kiev thường không lên tiếng bình luận trước các số liệu do phía Nga công bố.

Ông Zelensky nói ‘không e sợ’ việc ông Trump tái đắc cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không cảm thấy lo lắng về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc tổng tuyển cử năm nay, vì Kiev nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ.

Đài RT dẫn lời ông Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15/7: “Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với đảng Cộng hòa (GOP) trong Quốc hội và tầng lớp chính trị Mỹ”.

Lãnh đạo Kiev đã đề cập đến các cuộc gặp của ông với các chính khách GOP vào tuần trước, khi ông tới Mỹ để ký Hiệp ước Ukraine, một cam kết đa quốc gia nhằm hỗ trợ lâu dài cho Kiev chống Moscow. Ông Zelensky nhắc đến khoản viện trợ 40 tỷ USD mà Mỹ và các đồng minh đã cam kết dành cho Ukraine vào tuần trước, đồng thời cho rằng ông Trump sẽ hài lòng về thỏa thuận này vì 3/4 số tiền tài trợ trong số đó sẽ đến từ châu Âu.

Khi được hỏi làm thế nào để đối phó với áp lực tiềm tàng từ ông Trump trong tìm kiếm hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine đáp: “Đừng chèn ép, trừ khi bạn bị xô đẩy”.