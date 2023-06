Tại một cuộc họp báo hôm 28/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có nước này tham gia. Bà Zakharova cáo buộc đây chỉ là một nỗ lực “thảo luận theo nghi thức” chương trình nghị sự của phương Tây và là chiến dịch tuyên truyền nhằm lôi kéo sự ủng hộ từ phần còn lại của thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Nga nói: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm, những quốc gia thực sự phấn đấu vì hòa bình cũng như có mong muốn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Nga – Ukraine, không tham gia vào âm mưu khiêu khích này”.

Theo bà Zakharova, phương Tây đang tìm mọi cách thúc đẩy đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như con đường duy nhất để giải quyết xung đột.

Trong kế hoạch hòa bình của mình, ông Zelensky yêu cầu Moscow rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, kể cả những vùng đã sáp nhập vào Nga như bán đảo Crưm, Donbass (gồm Donetsk và Lugansk), Kherson và Zaporizhzhia; bồi thường thiệt hại cho Kiev và ủng hộ các tòa án xét xử tội phạm chiến tranh. Moscow đã thẳng thừng bác bỏ những đề xuất này.

Bà Zakharova so sánh hội nghị do phương Tây và Ukraine bảo trợ với vô số hội nghị bàn tròn về cuộc xung đột ở Syria, do Mỹ đã tổ chức suốt nhiều năm qua mà không mang lại bất kỳ kết quả nào.

Theo người phát ngôn Nga, để kiến tạo hòa bình, các bên liên quan cần chấm dứt đổ máu và ngưng viện trợ vũ khí. Bà Zakharova cũng cáo buộc Ukraine từng từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế của nước này, đặc biệt là Thỏa thuận Minsk liên quan đến vùng Donbass đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.

Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu trên đại diện Moscow.