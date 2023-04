Theo đài RT, tại một cuộc họp báo ngày 7/4, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga đã công bố một loạt tài liệu mới về những chương trình sinh học tình nghi do Mỹ tài trợ ở Ukraine.

Ảnh: RT

Tướng Kirillov trích dẫn tài liệu từ một cuộc gặp ngày 20/10/2022 giữa các đại diện của Cơ quan Giảm thiểu đe dọa quốc phòng Mỹ (DTRA) với nhiều quan chức Ukraine cũng như các số liệu từ công ty kỹ thuật Jacobs/CH2M. Cuộc tiếp xúc được cho là tập trung vào việc nối lại nghiên cứu sinh học ở Ukraine, vốn đã bị “tạm dừng” do xung đột giữa Moscow và Kiev.

Theo nhà chức trách Nga, tài liệu cho thấy rõ, chương trình từng được gọi là “Nghiên cứu sinh học chung” nay đã được tái đặt tên thành “Nghiên cứu kiểm soát sinh học”. Nội dung tài liệu cũng đề cập đến các quan ngại về "chiến dịch thông tin sai lệch của Nga" về vấn đề này.

Ông Kirillov cáo buộc Mỹ đã tham gia vào các nỗ lực ngăn chặn khả năng rò rỉ thông tin từ các chuyên gia Kiev về “bản chất thực sự của các chương trình nghiên cứu sinh học”.

Ngay từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022, Moscow đã tố cáo sự tồn tại của một mạng lưới rộng lớn các phòng thí nghiệm sinh học bí mật do Washington tài trợ ở nước láng giềng. Nga đã đưa vấn đề lên Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm ngoái, yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, kiến nghị này đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ, do 3/5 nước thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh và Pháp đã bỏ phiếu chống.

Cả Washington và Kiev đều chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc mới của Nga.

Ukraine tìm cách ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo Ukraine hôm 7/4 đã thảo luận về các cách thức ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự sau khi các tài liệu bí mật dường như nêu chi tiết những nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm giúp Kiev phản kích quân Nga, xuất hiện trên mạng xã hội.

Binh sĩ Ukraine tại khu vực tiền tuyến Bakhmut, miền đông đất nước. Ảnh: Reuters

Thông cáo từ Văn phòng tổng thống Ukraine cho hay, ông Volodymyr Zelensky đã tham dự các cuộc họp tại trụ sở chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine, “tập trung vào các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin liên quan đến những kế hoạch của quân phòng vệ Ukraine”. Hiện vẫn chưa rõ các cuộc thảo luận này nhắm đến việc ngăn chặn rò rỉ thông tin trong nội bộ Ukraine hay từ các đối tác phương Tây mà Kiev đã chia sẻ thông tin.

Theo báo New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra xem ai có thể đứng sau vụ rò rỉ các tài liệu mật trên Twitter và Telegram. Tuy nhiên, Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine quả quyết, số tài liệu này chứa "một lượng lớn thông tin hư cấu", đồng thời cáo buộc chúng phục vụ “hoạt động tuyên truyền thông tin sai lệch của tình báo Nga", nhằm gieo rắc hoài nghi về chiến dịch phản công của Kiev.

Moscow chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về sự việc.