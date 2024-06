Xôn xao việc Hà Nội tính chỉ tiêu dân số căn hộ 45-70m2 chỉ hai người ở

Hà Nội quy định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số chung cư thương mại căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70m2 tính 2 người. Có ý kiến cho rằng, quy định này chưa phù hợp với thực tế.

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, quy định xác định chỉ tiêu dân số với căn hộ chung cư thương mại 45-70m2 tính 2 người ở là để quản lý về quy hoạch không phải quản lý về hộ khẩu hay cấm bao nhiêu người ở trong một căn hộ. (Xem chi tiết)

Lộ diện nhiều chung cư cao cấp ở Hà Nội bị đình chỉ vì vi phạm PCCC

Trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) hiện có 78 công trình không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Hai dự án của GP-Invest đều không đảm bảo PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Ảnh: Hồng Khanh

Trong số 78 cơ sở vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội), có nhiều công trình cao tầng, nhà chung cư như toà nhà Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu), dự án Watermark (phường Nghĩa Đô), Discovery (phường Dịch Vọng)...

Đáng chú ý, CTCP Bất động sản Toàn Cầu (GP-Invest) có tới hai dự án không đảm bảo các điều kiện về PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tại Cầu Giấy là tòa The Nine tại số 9 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch) và Tràng An Complex tại số 1 Phùng Chí Kiên (phường Nghĩa Đô). (Xem chi tiết)

Loạt tòa nhà, hàng quán ở Cầu Giấy vẫn nhộn nhịp bất chấp lệnh đình chỉ

Nhiều tòa nhà văn phòng hỗn hợp, cơ sở kinh doanh karaoke, hộ kinh doanh trên địa bàn Cầu Giấy vẫn nhộn nhịp người ra vào như chưa hề có lệnh đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động trước đó của UBND quận.

Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên Complex (107A đường Nguyễn Phong Sắc) nằm trong danh sách bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình. Tuy nhiên theo ghi nhận, sáng 29/5 tòa nhà này vẫn hoạt động bình thường. (Xem chi tiết)

Dự án nghìn tỷ bên vịnh đẹp nhất Việt Nam vào diện theo dõi đặc biệt

Cam kết đầu tư hàng trăm triệu USD và khởi công rầm rộ, nhưng sau gần 6 năm, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô của Công ty CP quốc tế Minh Viễn mới chỉ thi công vài hạng mục rồi nằm im, chậm tiến độ.

Nhiều hạng mục, nhà cửa được xây xong phần thô rồi bỏ hoang gây lãng phí. Ảnh: Quang Thành

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô là một trong 48 dự án trên toàn tỉnh được đưa vào diện đôn đốc, theo dõi đặc biệt về tiến độ thực hiện theo Nghị quyết 70 ngày 21/08/2023 của HĐND tỉnh. (Xem chi tiết)

Chung cư Đà Nẵng đắt ngang Hà Nội, có nơi hét giá hơn 150 triệu/m2

Sau thời gian dài 'đóng băng', phân khúc căn hộ chung cư tại Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại, nguồn cung và khối lượng giao dịch tăng. Đáng chú ý, loạt dự án có giá bán cả trăm triệu đồng, cao nhất hơn 150 triệu đồng/m2.

Một dự án nằm ven sông Hàn có mức giá hơn 100 triệu đồng/m2 là The Filmore, với 206 căn hộ sang trọng, có diện tích từ 48 đến 125m2. Dự án đang bàn giao nhà cho khách. Căn 2 phòng ngủ, diện tích hơn 74m2, view sông ở đây rao bán gần 11 tỷ đồng, tức 145 triệu đồng/m2. Căn góc 3 phòng ngủ, diện tích 152m2 giá 23 tỷ đồng, tương đương hơn 150 triệu đồng/m2. (Xem chi tiết)

Có nên đấu giá nhà tái định cư lấy tiền làm nhà ở xã hội? Đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội được tán thành trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thiếu hụt, nhu cầu người dân tăng cao trong khi các dự án nhà xã hội còn quá ít. Đây được xem là 'một mũi tên trúng hai đích'.