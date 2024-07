Theo tờ Guardian, AR-15 là phiên bản bán tự động của súng trường quân dụng M-16. Nó đã trở thành biểu tượng trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Trước đó, AR-15 đã được sử dụng làm vũ khí trong một số vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ như vụ tấn công ở Las Vegas vào tháng 10/2017 khiến 60 người thiệt mạng, hay vụ tấn công khiến 5 người tử vong ở Colorado Springs vào tháng 11/2022.

Súng trường bán tự động ‘kiểu AR’ được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào ông Donald Trump. Ảnh: X

Trong vụ tấn công nhằm vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania hôm 13/7, một khẩu AR-15 đã được phát hiện gần thi thể của nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi). Khẩu súng này đã được bố của nghi phạm mua hợp pháp.

Trên thực tế, việc kiểm tra lý lịch đối với người mua súng là điều bắt buộc tại các điểm bán súng ở bang Pennsylvania, nơi có hơn 2.500 đại lý vũ khí được cấp phép. Bang Pennsylvania còn cho phép mang súng một cách công khai mà không cần giấy phép, nhưng bắt buộc phải để súng trong xe. Nếu mang theo bên người, phải có giấy phép.

Từ lâu, các nhóm kiểm soát súng cho rằng, không nên cho dân thường sử dụng súng trường AR-15 do Công ty ArmaLite sản xuất.

Ông Lindsay Nichols, Giám đốc chính sách tại Trung tâm Luật Giffords, nơi thúc đẩy các quy định về súng, từng chia sẻ với NBC vào năm 2023 rằng, “đây là một loại vũ khí chiến tranh thực sự, và chỉ phù hợp với những người lính hoạt động trong vùng chiến sự. Khả năng giết chết nhiều người một cách nhanh chóng của loại súng này là lý do vì sao chúng tôi muốn nó bị cấm”.

Nhưng với nhiều người Mỹ, AR-15 lại được xem là biểu tượng của quyền sở hữu vũ khí. Vào tháng 2/2023, nghị sĩ đảng Cộng hòa Andrew Clyde, chủ một cửa hàng bán súng, đã phát những chiếc ghim cài ve áo có hình súng trường AR-15.

“Tôi nghe nói chiếc ghim nhỏ mà tôi đưa ra tại Hạ viện đã kích động một số đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ. Tôi đưa nó ra để nhắc nhở mọi người về Tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Mỹ, và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ các quyền tự do của chúng ta”, ông Clyde nói trong một video vào thời điểm đó.

Còn theo ông Cameron McWhirter, nhà báo kiêm đồng tác giả cuốn sách “American Gun: The True Story of the AR-15”, súng trường AR-15 đã chiếm một vị trí quan trọng trong nhận thức của người dân Mỹ.

“Khẩu súng này đã trở thành một biểu tượng mà mọi người đang tập trung vào,” ông McWhirter nói với tờ Guardian vào tháng 11/2023.