Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 ngày tới (14-16/9), Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa rào và giông nhưng xu hướng giảm dần.

Cụ thể, ngày 14/9, khu vực Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội có mưa to với lượng 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa rào và có xu hướng giảm dần. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Trong đêm 14 và ngày 15/9, mưa vẫn xảy ra về đêm tại thủ đô Hà Nội nhưng giảm về lượng.

Sang ngày 16, trời vẫn nhiều mây, mưa rào gián đoạn, nhưng đến trưa chiều hửng nắng.

Theo ông Lâm, nhiệt độ cao nhất trong quãng thời gian 3 ngày này có xu hướng tăng nhẹ khi mưa giảm dần, ở mức 29 lên 31 độ; đêm có mưa nên nhiệt độ cũng giữ ổn định khoảng 25-26 độ, ngày cuối lên 27 độ, trời khá mát mẻ.

Ngoài ra, thời tiết các tỉnh miền Trung từ ngày 14-16/9: khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Nghệ An có mưa to với lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 200mm; từ Hà Tĩnh vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Bình có mưa từ 40-70mm, riêng phía Tây của Hà Tĩnh có nơi mưa to trên 100mm. Từ 17/9, mưa giảm dần.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (14-16/9):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 14/9 Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ

Độ ẩm trung bình: 75-85%

Khả năng mưa: 80-90% Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Độ ẩm trung bình: 85-95%

Khả năng mưa: 60-70% 15/9 Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ

Độ ẩm trung bình: 75-80%

Khả năng mưa: 60-70% Nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 80-85%

Khả năng mưa: 70-80% 16/9 Nhiều mây, có lúc có mưa rào, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ

Độ ẩm trung bình: 70-80%

Khả năng mưa: 60-70% Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ

Độ ẩm trung bình: 80-85%

Khả năng mưa: 60-70%

