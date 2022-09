Thủ khoa khối B không còn chọn học y

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bùi Đức Anh đạt tổng điểm 29,35 ở tổ hợp khối B (trong đó Toán 9,6, Hóa học 9,75 và Sinh học 10 điểm) và trở thành 1 trong 2 thủ khoa khối B.

Ngay sau khi biết điểm thi vào cuối tháng 7, chia sẻ với VietNamNet, Đức Anh cho biết em dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội - ngành học mà nhiều thí sinh mơ ước - bằng tổ hợp khối B.

Thế nhưng, trong danh sách 1.237 thí sinh trúng tuyển năm 2022 được Trường ĐH Y Hà Nội công bố mới đây, điều bất ngờ đã xảy ra: tên Bùi Đức Anh không có trong danh sách này.

Thủ khoa khối B năm 2022 - Bùi Đức Anh.

Nói về việc này, Bùi Đức Anh cho hay ban đầu đúng là em dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, em đã quyết định điều chỉnh nguyện vọng 1 sang nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương.

“Ở lần đăng ký xét tuyển nguyện vọng đầu tiên, em vẫn để nguyện vọng 1 vào ngành y. Tuy nhiên, ở giai đoạn Bộ GD-ĐT mở cổng cho phép các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, em đã quyết định thay đổi” - Đức Anh nói.

"Do đó, em không dùng tổ hợp khối B - khối thi mà em là thủ khoa để xét tuyển nguyện vọng 1 đại học. Thay vào đó em sử dụng tổ hợp D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) để đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành của Trường ĐH Ngoại thương.

Theo tổ hợp D07, em có điểm Toán 9,6, Hóa học 9,75, Tiếng Anh 8,8. Cộng cả điểm ưu tiên khu vực là 0,5, em có tổng điểm 28,65".

Như vậy, Đức Anh đã trúng tuyển nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế khi điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại thương theo tổ hợp khối D07 là 27,9.

Lý giải về quyết định này, Đức Anh chia sẻ có một số lý, do song lý do chính là em muốn học ngành Kinh tế ở Trường ĐH Ngoại thương vì thời gian học ngắn hơn nếu so với theo học ngành y và bản thân có thể có thể có việc làm sớm hơn.

“Em cũng nhận được nhiều lời khuyên, tư vấn của nhiều người về sự phù hợp với bản thân mình nên đã suy nghĩ lại. Em nghĩ học Trường ĐH Ngoại thương sẽ phù hợp với bản thân hơn” - Đức Anh nói và cho hay em là người thích sự năng động.

Thủ khoa khối B năm 2022 quyết định không theo ngành y mà chọn ngành kinh tế.

Đức Anh tiết lộ trong danh nguyện vọng đã đăng ký, ở nguyện vọng thứ 2 em cũng đăng ký vào Trường ĐH Ngoại thương.

Nguyện vọng vào ngành y Đức Anh đặt ở vị trí 3. Tuy nhiên, em đã trúng tuyển ngay ở nguyện vọng 1.

Hiện Đức Anh đã xác nhận nhập học và chắc chắn theo học Trường ĐH Ngoại thương. Em dự kiến sẽ tiếp tục đăng ký và hy vọng có thể vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

Thủ khoa khối B đặt quyết tâm học tốt trong 4 năm đại học để ra trường có thể xin được một công việc tốt.

Trước đó, như VietNamNet từng đưa tin, Đức Anh là con thứ 2 trong gia đình mà bố là nông dân, còn mẹ làm giáo viên tiểu học. Đức Anh được thầy cô đánh giá là một học trò vô cùng chăm chỉ. Không chỉ môn Toán mà các môn khối tự nhiên em đều có năng khiếu và học rất giỏi, chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu.