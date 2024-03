Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay: Về phía New Zealand có Bộ trưởng Phát triển kinh tế Melissa Lee; Vụ trưởng Lễ tân, Bộ Ngoại giao Rod Harris; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam được bổ nhiệm Caroline Beresford. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung; cán bộ Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại New Zealand.

Ảnh: Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Zealand, đối tác chiến lược của Việt Nam kể từ năm 2020. Thủ tướng cũng là lãnh đạo chính phủ đầu tiên làm khách mời của Thủ tướng Christopher Luxon kể từ khi New Zealand có chính phủ mới.

Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Dự kiến, Thủ tướng sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand; dự tọa đàm và làm việc với nhiều hiệp hội, doanh nghiệp hàng đầu; thăm, làm việc với các tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục New Zealand và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam.

Trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chia sẻ, New Zealand là một Đối tác Chiến lược quan trọng của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ Việt Nam – New Zealand là mối quan hệ song phương có bề dày lịch sử. Năm sau, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại gia. Trong thời gian qua, New Zealand là một đối tác đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực.

Bà con kiều bào ở New Zealand chào đón Thủ tướng và phu nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Ảnh: Nhật Bắc

Còn Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đánh giá một số lĩnh vực mà hai bên đã hợp tác hiệu quả như nông nghiệp và phát triển kinh tế, đồng thời có thể phát triển hơn nữa các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, chuyển đổi số và công nghệ nông nghiệp…

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2020, quan hệ hợp tác song phương đã có những bước phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị, ngoại giao tiếp tục phát triển tốt đẹp, góp phần nâng cao mức độ tin cậy chính trị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam là đối tác thương mại đứng thứ 15 của New Zealand, New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 38 của Việt Nam. Kim ngạch hai chiều đạt giá trị 1,3 tỷ USD năm 2023. Hai nước đang phấn đấu sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều 2 tỷ USD vào cuối năm nay.

New Zealand tiếp tục ưu tiên hợp tác phát triển với Việt Nam, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó lĩnh vực có thế mạnh là nông nghiệp, cây trồng, giáo dục và đào tạo, quản lý và ứng phó biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, phát triển bình đẳng giới.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục là lĩnh vực hợp tác truyền thống và có được thành quả rõ rệt, kể từ khi hai nước tổ chức Diễn đàn giáo dục Việt Nam – New Zealand lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Hiện có khoảng 2.000 học sinh, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam theo học tại New Zealand.

