{"article":{"id":"2225944","title":"Thủ tướng Hun Manet nói về bước ngoặt khi giao lưu với sinh viên Ngoại thương","description":"Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước sinh viên tại nước ngoài và \"là một bước ngoặt mới trong công việc bởi khi còn là sinh viên tôi được lắng nghe nhưng hôm nay tôi phát biểu\".","contentObject":"<p>Sáng 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đến thăm, giao lưu với sinh viên, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương.</p>

<p>Hai Thủ tướng ấn tượng trước hình ảnh sinh viên với nụ cười rạng rỡ, xếp thành hàng tay cầm cờ Việt Nam, Campuchia chào đón 2 Thủ tướng.</p>

<p>Thủ tướng <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-pham-minh-chinh-C001128.html\" target=\"_blank\">Phạm Minh Chính</a></strong> cho biết, ông cảm nhận được sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến, cũng như được tiếp thêm nguồn cảm hứng mạnh mẽ và tươi trẻ từ sinh viên, \"cảm giác như được sống lại một thời sinh viên sôi động và nhiệt huyết của mình\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-6-657.jpg?width=768&s=wxmIZ1b63ctdYaBCbz27RQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-6-657.jpg?width=1024&s=ULG89fvJ2zKrm_NIDbI2IQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-6-657.jpg?width=0&s=e5ludRviaDmWRkeOWi7Oag\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-6-657.jpg?width=768&s=wxmIZ1b63ctdYaBCbz27RQ\" alt=\"dh ngoai thuong 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-6-657.jpg?width=260&s=c7lZvbiC7LQHglUXUB4tDQ\"></picture>

<figcaption>Hai Thủ tướng xúc động khi nhận được sự đón tiếp ấm áp, tươi vui từ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. </figcaption>

</figure>

<p>Nói về quan hệ Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng nêu: \"Cùng uống chung dòng nước sông Mekong, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn và hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử”.</p>

<p>Thủ tướng điểm lại lịch sử 2 nước và khẳng định chân lý \"phải đoàn kết, thống nhất”.</p>

<p>Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời chia sẻ với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc trao đổi ngày 11/12 rằng: \"Chúng ta có không yêu quý nhau, không đoàn kết thì cũng chẳng chuyển đi đâu được. Cho nên cuối cùng là phải đoàn kết, phải thương yêu, quý trọng nhau và cùng nhau phát triển, cùng nhau cùng thắng. Đấy là quy luật khách quan\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-3-658.jpg?width=768&s=XdH4HrVpbRwuyVX7TZoPOg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-3-658.jpg?width=1024&s=0oMt3nBdHiJWdq6_RpwO5Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-3-658.jpg?width=0&s=jC0Q_g0S3ve9nhjpGOgGiw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-3-658.jpg?width=768&s=XdH4HrVpbRwuyVX7TZoPOg\" alt=\"dh ngoai thuong 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-3-658.jpg?width=260&s=CAV-DRqUfTkBMEsef_CeBA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Người đứng đầu Chính phủ nhắn nhủ với thế hệ trẻ với truyền thống \"uống nước nhớ nguồn\" cần mãi khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của thế hệ lãnh đạo, nhân dân 2 nước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Campuchia.</p>

<p>Trên nền tảng đặc biệt và vững chắc, quan hệ Việt Nam và Campuchia liên tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục, Thủ tướng cho biết, khoảng 3.000 sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam \"là những nhịp cầu nối, chất keo\" quan hệ 2 nước.</p>

<p>Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn tin tưởng chọn Việt Nam là một trong những điểm đến, đối tác hàng đầu trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Campuchia.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-12-659.jpg?width=768&s=hhl70d8-DWnThaFnqXqBGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-12-659.jpg?width=1024&s=2ja3uCEPNV-mGRYLoBr1eQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-12-659.jpg?width=0&s=QEASAxgNPdO-1ApXVu-7kA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-12-659.jpg?width=768&s=hhl70d8-DWnThaFnqXqBGQ\" alt=\"dh ngoai thuong 12.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-12-659.jpg?width=260&s=xcHihnkNTJ97i-qSuYmMww\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng đề nghị sinh viên Việt Nam và Campuchia nỗ lực học tập, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, cùng vun đắp những tình bạn tốt đẹp.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Thủ tướng Campuchia tự hào về hợp tác 2 nước</strong></p>

<p>Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/hun-manet-tag12885617283229491561.html\" target=\"_blank\">Hun Manet</a></strong> vui mừng khi phát biểu trước sinh viên, giảng viên Việt Nam về chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và sự hợp tác Campuchia-Việt Nam.</p>

<p>Ông cho biết, đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước sinh viên tại nước ngoài và \"là một bước ngoặt mới trong công việc bởi khi còn là sinh viên tôi được lắng nghe nhưng hôm nay tôi phát biểu\".</p>

<p>Thủ tướng Hun Manet nhất trí với chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó về quan hệ 2 nước. Về địa lý, Campuchia và Việt Nam có quan hệ rất gần gũi, 2 nước không thể tách xa ra nhau, đó là tính lịch sử.</p>

<p>Nhìn lại lịch sử, 2 nước có sự đan xen và ủng hộ lẫn nhau, Campuchia giúp Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, trong khi đó Việt Nam cũng giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, khắc phục và xây dựng lại đất nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-19-660.jpg?width=768&s=vuVD5CdHTTGLAPOF7MWyRg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-19-660.jpg?width=1024&s=8G1izm9nx7QWrDudVugo3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-19-660.jpg?width=0&s=rWfBOE1zBOR0OwcY1jas0A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-19-660.jpg?width=768&s=vuVD5CdHTTGLAPOF7MWyRg\" alt=\"dh ngoai thuong 19.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-19-660.jpg?width=260&s=gbicyCilIhLS6Yk9oZx5Vg\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Hun Manet: Việt Nam là điểm nối và cửa ra quan trọng.</figcaption>

</figure>

<p>Thủ tướng Hun Manet cho rằng nói về lịch sử để thấy được cơ sở quan hệ 2 nước hiện nay cũng như trong tương lai. \"Những gì 2 nước chúng ta củng cố ngày hôm nay, đến 20 năm sau, 30 năm sau và tương lai vẫn tiếp tục là lịch sử của 2 dân tộc\", ông chia sẻ.</p>

<p>Ông Hun Manet nhấn mạnh, quan hệ Campuchia-Việt Nam đặc biệt quan hệ Campuchia-Việt Nam-Lào luôn mang ý nghĩa lịch sử, đây là yếu tố và cơ sở vững chắc cho sự đoàn kết \"bởi nếu 3 nước tách rời thì chúng ta sẽ rất yếu, nhưng khi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau tất cả công việc sẽ phục vụ vì lợi ích của nhân dân 3 nước.</p>

<p>Thủ tướng Hun Manet chia sẻ, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 mới thành lập chỉ hơn 100 ngày, với nhiều Bộ trưởng còn trẻ kế thừa từ các nhiệm kỳ trước sẽ tiếp tục vun đắp và phát huy hơn nữa mối quan hệ 2 nước đã có sẵn.</p>

<p>Ông cho biết, tại Campuchia cũng có một số sinh viên Việt Nam theo học, việc kết nối giáo dục của 2 nước có ý nghĩa quan trọng. Nhấn mạnh vai trò giáo dục, ông cho rằng \"nếu không có sức khỏe, không có kiến thức, không có năng lực thì đất nước sẽ không thể phát triển được\". Hai nước đều chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lấy con người là trung tâm.</p>

<p>Thủ tướng Campuchia tự hào về quan hệ tốt đẹp, gần gũi giữa lãnh đạo và nhân dân 2 nước. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Hun Manet đã giới thiệu về chính sách phát triển kinh tế của Campuchia và tiềm năng quan hệ hợp tác kinh tế Campuchia-Việt Nam.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-8-661.jpg?width=768&s=T0_xoVDBUQbcC1cea1pfJA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-8-661.jpg?width=1024&s=-MlQSVVkVOZUH7wRbM_PPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-8-661.jpg?width=0&s=tem_4ZoSpcqVJOyFekAFzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-8-661.jpg?width=768&s=T0_xoVDBUQbcC1cea1pfJA\" alt=\"dh ngoai thuong 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dh-ngoai-thuong-8-661.jpg?width=260&s=rwZulqEPXaCrKM6ZOgdwpQ\"></picture>

<figcaption>Hai Thủ tướng tại Trường Đại học Ngoại thương.</figcaption>

</figure>

<p>Việt Nam là đối tác thương mại rất quan trọng của Campuchia, số liệu kim ngạch thương mại là minh chứng về sự hợp tác này. Theo Thủ tướng Campuchia, trong đại dịch Covid 19 thương mại 2 nước vẫn tiếp tục tăng, tăng trưởng hàng năm trung bình là 25% (2017-2022).</p>

<p>Về đầu tư, Việt Nam đã đầu tư trong nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm và sự phát triển chung của Campuchia. Đến năm 2023, tổng số vốn dự án đầu tư của Việt Nam Campuchia đã lên đến 22,6 tỷ USD.</p>

<p>Ông Hun Manet cũng vui mừng về giao lưu nhân dân 2 nước, đặc biệt trong du lịch, khách du lịch Việt Nam vào Campuchia đứng thứ 2.</p>

<p>\"Việt Nam đang có nhiều lựa chọn để phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển đổi. Campuchia luôn coi Việt Nam là điểm nối, cửa ra hết sức quan trọng cho việc phát triển thương mại quốc tế và cũng như kết nối ngày càng mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu\", Thủ tướng Campuchia nhận định.</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-hun-manet-giao-luu-voi-sinh-vien-2225944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thu-tuong-hun-manet-noi-ve-buoc-ngoat-khi-giao-luu-voi-sinh-vien-ngoai-thuong-760.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thu-tuong-hun-manet-noi-ve-buoc-ngoat-khi-giao-luu-ve-sinh-vien-ngoai-thuong-651.jpg","updatedDate":"2023-12-12T14:30:00","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225981","title":"Nam sinh Hà Nội giành huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế","description":"Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton, là một trong 6 học sinh Việt Nam vừa giành tấm huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2225981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-685.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225995","title":"Nữ sinh lớp 3 nhặt được xấp tiền lớn, trả lại người đánh mất","description":"Trên đường đến trường, nữ sinh lớp 3 ở Long An nhặt được xấp tiền 14 triệu đồng và nhanh chóng đến công an để nhờ tìm và trả lại cho người đánh rơi.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-3-o-long-an-nhat-duoc-14-trieu-dong-tra-lai-nguoi-danh-mat-2225995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nu-sinh-lop-3-nhat-duoc-xap-tien-lon-tra-lai-nguoi-danh-mat-678.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:33:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226015","title":"Tỉnh nào ở miền Bắc có đủ 5 loại hình giao thông?","description":"Đây là một trong số ít địa phương trên cả nước và duy nhất tại miền Bắc hội tụ đủ cả 5 loại hình giao thông quan trọng.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-nao-o-mien-bac-co-du-5-loai-hinh-giao-thong-2226015.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tinh-nao-o-mien-bac-co-du-5-loai-hinh-giao-thong-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:18:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225929","title":"Trường đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh năm 2025","description":"Năm 2025, học sinh trên cả nước sẽ thi tốt nghiệp THPT 4 môn, trong đó hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn. Trường ĐH đầu tiên đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2025.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-dau-tien-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2025-2225929.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/truong-dh-dau-tien-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2025-390.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225634","title":"Cô dâu bật khóc trong đám cưới do sinh viên trường Nhân văn làm chủ hôn","description":"Tại hôn lễ đặc biệt này có nghi thức tưới cây. Chậu cây do ban tổ chức chuẩn bị chứa những hạt giống hoa lưu ly, được thu gom từ những người tham dự lễ cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-2225634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225793","title":"Đại học chuyển hơn 700 môn dạy bằng tiếng Anh, sinh viên lo khó ra trường","description":"TRUNG QUỐC - Hàng nghìn sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa lo không thể tốt nghiệp vì trường chuyển hơn 700 môn sang dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-chuyen-hon-700-mon-day-toan-bang-tieng-anh-sinh-vien-lo-kho-ra-truong-2225793.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dai-hoc-chuyen-hon-700-mon-day-bang-tieng-anh-sinh-vien-lo-kho-ra-truong-1418.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225402","title":"‘Đòi hỏi kinh nghiệm với sinh viên mới ra trường là chính đáng’","description":"“Doanh nghiệp mong muốn tìm sinh viên ra trường phải làm được việc ngay là đòi hỏi chính đáng bởi đó là nơi làm việc chứ không phải đào tạo nghề và tuyển người học việc”.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoi-kinh-nghiem-voi-sinh-vien-moi-ra-truong-la-chinh-dang-2225402.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/doi-hoi-kinh-nghiem-voi-sinh-vien-moi-ra-truong-la-chinh-dang-1406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225696","title":"Các nhà khoa học 18 quốc gia cùng bàn về mạng dữ liệu lớn","description":"Nhiều chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các nhà khoa học đến từ 18 quốc gia cùng quy tụ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến mạng dữ liệu lớn và ứng dụng trong kinh tế học.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-nha-khoa-hoc-cung-ban-ve-mang-du-lieu-lon-2225696.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cac-nha-khoa-hoc-18-quoc-gia-cung-ban-ve-mang-du-lieu-lon-1389.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T22:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225676","title":"Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop","description":"Nhặt ve chai đặt bộ quần áo online cho mẹ bị bệnh nhưng nữ sinh lớp 9 “bom” hàng vì chưa đủ tiền. Chủ shop online đã có hành động bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-2225676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-1003.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225530","title":"Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời về số học sinh giỏi, tiên tiến quá nhiều","description":"Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời cử tri về việc đánh giá học tập hiện nay, cụ thể là số lượng học sinh giỏi, tiên tiến quá nhiều.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-so-gd-dt-tp-hcm-tra-loi-ve-so-hoc-sinh-gioi-tien-tien-qua-nhieu-2225530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giam-doc-so-gd-dt-tphcm-tra-loi-ve-so-hoc-sinh-gioi-tien-tien-qua-nhieu-617.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:59:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225535","title":"Sinh viên ĐH Kinh tế-Luật giành giải Nhất thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2023","description":"Tối 10/12, Bộ GD-ĐT tổ chức chung kết Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV - S.MUSIC 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-dh-kinh-te-luat-gianh-giai-nhat-thi-tieng-hat-sinh-vien-toan-quoc-2023-2225535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/sinh-vien-dh-kinh-te-luat-gianh-giai-nhat-thi-tieng-hat-sinh-vien-toan-quoc-2023-593.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225526","title":"Tỉnh duy nhất nào nằm ở cả hai bờ sông Hậu?","description":"Sông Hậu vốn là ranh giới tự nhiên phân tách các tỉnh miền Tây, nhưng đây là địa phương duy nhất nằm ở cả hai bờ sông Hậu.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-nao-nam-o-ca-hai-bo-song-hau-2225526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-duy-nhat-nao-nam-o-ca-hai-bo-song-hau-491.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224150","title":"Chuyện tình từ giảng đường đại học của cặp đôi cùng đoạt Nobel","description":"NA UY- Cặp đôi thần kinh học nhà Moser đã kiên trì thực hiện cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ để tìm hiểu cách thức hoạt động của bộ não ở cấp độ tế bào.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-2224150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-850.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225377","title":"10X bỏ trường chuyên để du học, quyết định ‘gap year’ đi vòng quanh thế giới","description":"Ba mất kể từ khi Bình học lớp 6, mẹ từng bị tai nạn phải nghỉ làm trong suốt 2 năm, có giai đoạn Bình phải đi chụp ảnh thuê kiếm tiền. Vì thế, giấc mơ du học là điều nam sinh chưa từng nghĩ tới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-2225377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-1031.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225220","title":"ĐH Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất","description":"Ngày 10/12, tại Hòa Lạc, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dh-quoc-gia-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-2225220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dh-quoc-gia-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:31:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225042","title":"Thạc sĩ công nghệ 25 tuổi sở hữu công ty gần 5.000 tỷ đồng sau 6 tháng thành lập","description":"TRUNG QUỐC - Quách Văn Cảnh (1998) là thạc sĩ Khoa học máy tính của Đại học Harvard. Hiện là CEO của Pika Labs, sau 6 tháng thành lập, công ty được Forbes định giá khoảng 1,4-2,2 tỷ NDT (4.849-7.274 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-4-849-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-2225042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-gan-4850-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225275","title":"Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023","description":"Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-2225275.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225239","title":"Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?","description":"Sau khi lên ngôi, vị vua này quan tâm tới việc đặt quốc hiệu để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-2225239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-348.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225145","title":"Các nước xử lý vụ học sinh bạo lực giáo viên thế nào?","description":"Việc giáo viên bị học sinh bạo lực thể chất và tinh thần không hiếm ở các nước. Để giải quyết thực trạng này: Trung Quốc đình chỉ giáo viên; Mỹ xử lý học sinh theo quy định pháp luật; Hàn Quốc chỉnh sửa Luật Giáo dục bảo vệ quyền lợi giáo viên...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-nuoc-xu-ly-vu-hoc-sinh-bao-luc-giao-vien-the-nao-2225145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cac-nuoc-xu-ly-vu-hoc-sinh-bao-luc-giao-vien-the-nao-233.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:18:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225187","title":"Một tỉnh giảm môn thi và thời gian làm bài vào lớp 10 THPT công lập","description":"Nhằm giảm áp lực cho học sinh, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm tới của Ninh Bình sẽ giảm số lượng môn và thời gian làm bài trong bài thi tổ hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ninh-binh-giam-mon-thi-va-thoi-gian-lam-bai-vao-lop-10-thpt-cong-lap-2225187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mot-tinh-giam-mon-thi-va-thoi-gian-lam-bai-vao-lop-10-thpt-cong-lap-204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:00:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225109","title":"‘Thời chúng tôi thấy thầy cô là phải khoanh tay chào từ xa’","description":"“Thời chúng tôi, ra ngoài đường thấy thầy cô là phải đứng khoanh tay chào từ xa, đố ai dám hỗn láo”, độc giả VietNamNet hồi tưởng lại mối quan hệ thầy trò được nuôi dưỡng trong mạch nguồn của truyền thống tôn sư trọng đạo.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-vu-co-giao-tuyen-quang-chung-toi-thay-thay-co-phai-khoanh-tay-chao-tu-xa-2225109.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/thoi-chung-toi-thay-thay-co-la-phai-khoanh-tay-chao-tu-xa-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225124","title":"Bà Cao Lan Thanh làm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu","description":"Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023-2028 cho bà Cao Thị Lan Thanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-2225124.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-1183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224145","title":"Học thức ‘khủng’ của công chúa kế vị hoàng gia Tây Ban Nha","description":"Sinh ngày 31/10/2005, Công chúa Leonor (18 tuổi), con gái đầu lòng của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì dòng dõi hoàng gia mà còn vì trình độ học vấn của cô.","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-thuc-khung-cua-cong-chua-ke-vi-hoang-gia-tay-ban-nha-2224145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hoc-thuc-khung-cua-cong-chua-ke-vi-hoang-gia-tay-ban-nha-481.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225025","title":"Học sinh lớp 8 ở TP.HCM bị giáo viên đánh gãy xương bả vai","description":"Một học sinh lớp 8 Trường THCS Hồng Bàng (Quận 5, TP.HCM) bị giáo viên đánh gãy xương bả vai.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-hoc-sinh-lop-8-o-tp-hcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-2225025.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hoc-sinh-lop-8-o-tphcm-bi-giao-vien-danh-gay-xuong-ba-vai-596.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224133","title":"Xôn xao hình ảnh hàng loạt học sinh làm bài tập trong bệnh viện","description":"TRUNG QUỐC - Các bệnh viện Trung Quốc thành lập những 'lớp học di động' trong phòng bệnh để trẻ bị bệnh học tập trong thời điểm dịch bệnh hô hấp bùng phát. Học sinh đang làm bài tập về nhà một cách ‘nhỏ giọt’ như cách các em đang truyền nước.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-2224133.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xon-xao-hinh-anh-hang-loat-hoc-sinh-lam-bai-tap-trong-benh-vien-430.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T14:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa