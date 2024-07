Trang quân sự Defence-ua.com dẫn bài đăng trên mạng xã hội của phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk viết rằng, thành phố Odessa từng là mục tiêu của hàng loạt cuộc tấn công đạn đạo tầm xa có hệ thống từ phía Nga. Tuy nhiên, nơi này hiện đã có một ‘chiếc ô’ phòng thủ tên lửa đạn đạo.

“Tên lửa đạn đạo Iskander của đối phương nhằm vào Odessa hôm 18/7 đã bị bắn hạ thành công, và đây là sự kiện đáng chú ý. Trước đây, một số tên lửa của đối phương đã tấn công hạ tầng tại cảng Odessa của chúng tôi”, quan chức Pletenchuk viết.

Trang Defence-ua.com sau đó đã trích dẫn một số đoạn video đăng trên Telegram cho thấy, một vật thể không xác định đã bị bắn hạ trên bầu trời Odessa. Các chuyên gia làm việc cho trang quân sự này nhận định, loại khí tài được quân đội Ukraine sử dụng trong đoạn video trên có khả năng là hệ thống Patriot hoặc tổ hợp phòng không SAMP/T.

Anh bác việc giúp Kiev tập kích Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm nay (19/7) khẳng định London sẽ không giúp quân đội Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đang cung cấp vũ khí cho Ukraine, để họ có thể thực hiện việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Dù chúng tôi không loại trừ khả năng Kiev có thể thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Nga bằng vũ khí do London cung cấp, nhưng các vụ tấn công đó sẽ do binh sĩ Ukraine thực hiện”, tờ The Guardian dẫn lời ông Healey nói.

Theo nhận định của The Guardian, đây không phải là tuyên bố đầu tiên của một thành viên trong nội các Thủ tướng Anh Keir Starmer xoay quanh vấn đề Kiev liệu có thể dùng vũ khí London viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga hay không. Ngay bản thân ông Starmer cũng từng khẳng định, Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow “nhưng chỉ với mục đích tự vệ”.

