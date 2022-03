Đây là một nhóm các sản phẩm bao gồm ví điện tử, sàn launchpad và nhiều dự án game được phát triển và sắp đi vào hoạt động bởi một startup Việt.

Một startup Fintech của người Việt với tên gọi Meta Universes vừa tiến hành ra mắt hệ sinh thái bao gồm nhiều mảng sản phẩm khác nhau được phát triển dựa trên nền tảng Blockchain.

Startup này là sản phẩm thai nghén của Tập đoàn Công nghệ OSP (OSP Group). Đây là đơn vị chuyên phát triển và cung cấp các giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập tại Việt Nam từ năm 2008.

Các sản phẩm được Meta Universes giới thiệu trong đợt này bao gồm ví phi tập trung MetaUni, sàn Launchpad MetaSpeed và mảng giải trí Meta Games.

Trong đó, ví MetaUni được xem là hạt nhân của hệ sinh thái với khả năng hỗ trợ nhiều mạng Blockchain khác nhau. Ví điện tử này được cung cấp với 2 định dạng gồm tiện ích mở rộng trên trình duyệt web và ứng dụng cài đặt trên di động.

a Ví điện tử MetaUni là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của startup Meta Universes. Ảnh: Trọng Đạt

Với ví MetaUni, người dùng có thể chuyển tài sản của mình sang các mạng Blockchain khác nhau thông qua chức năng CrossChain và tham gia vào các ứng dụng của từng mạng.

Việc sử dụng ví MetaUni cho phép người dùng có thể lưu trữ, theo dõi giao dịch, hoán đổi tài sản, gửi và nhận tiền điện tử, mã thông báo được cài đặt sẵn trong ví. Ngay trên ứng dụng cũng có sẵn trình duyệt web để người dùng có thể truy cập vào các Dapp.

Bên cạnh MetaUni, sàn lauchpad MetaSpeed cũng là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái Meta Universes. MetaSpeed cung cấp cho người dùng khả năng khởi chạy mã thông báo của riêng họ và tạo mã thông báo.

Người dùng không cần phải viết mã hoặc trải qua quá trình tạo mã thông báo với nhiều quy trình phức tạp mà có thể khởi chạy và tạo mã thông báo chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Giao thức MetaSpeed cũng cho phép người dùng liệt kê các mã thông báo của mình lên một số sàn giao dịch phi tập trung như Metaswap, Uniswap, Shibaswap, Sushiswap, Kushwap, Quickswap.

Giao diện của Meta Garden - một tựa game đang được Meta Universes đầu tư phát triển.

Ở mảng giải trí, Meta Games sẽ tập trung phát triển các game NFT trong hệ sinh thái của riêng mình bao gồm nhiều thể loại khác nhau như Play to earn, Click to earn, Free to play...

Meta Games cũng mở ra hướng hợp tác với các nhà phát triển games bằng cách mua lại, hợp tác sản xuất dưới cùng thương hiệu Meta theo một quy trình nghiêm ngặt. Một dự án game lớn, được đầu tư cả về hình ảnh và chất lượng với tên gọi Meta Garden cũng được Meta Universes dự kiến ra mắt vào đầu tháng 5.

Theo số liệu thống kê của Chainalysis, tính đến hết năm 2021, tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa trung bình đạt khoảng 3,9% với hơn 300 triệu người dùng trên toàn cầu. Hiện có khoảng hơn 18.000 doanh nghiệp trên thế giới đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong top các quốc gia đứng đầu về số người sở hữu tiền mã hoá, xếp cao nhất là Ấn Độ với 100 triệu người, tiếp đến là Mỹ (27 triệu người), Nigeria (13 triệu), Việt Nam (5,9 triệu) và Anh (3,3 triệu).

Sự phát triển và phổ biến nhanh chóng của các loại tiền mã hóa đã tạo ra một ngành kinh tế mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho sự phát triển của các startup Việt Nam.

Trọng Đạt