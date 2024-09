Chia sẻ với VietNamNet, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến thời điểm 13 giờ chiều ngày 10/9, có tổng cộng 336 trạm BTS bị ảnh hưởng bởi sự cố trên địa bàn tỉnh. Hiện Yên Bái đã khắc phục được 172 trạm, 184 trạm đang mất sóng.

Lý giải nguyên nhân, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái cho hay, các trạm BTS bị mất sóng do mất tuyến cáp quang và mất nguồn điện hoặc ngập nước.

Trong đó, VNPT Yên Bái bị sự cố tại 63 trạm, gồm 28 trạm ở Thành phố Yên Bái, 14 trạm ở Văn Yên, 7 trạm ở Lục Yên, 12 trạm ở Trấn Yên và 1 trạm ở Văn Chấn. Viettel Yên Bái gặp vấn đề với 75 trạm phát sóng, trong khi Mobifone bị ảnh hưởng 26 trạm.

Theo thông tin từ Sở TT&TT Yên Bái, tình hình bảo đảm thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được ổn định, chưa có vùng bị cô lập về thông tin liên lạc. Tuy nhiên, do mưa bão diễn biến phức tạp tại một số khu vực như Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên nên cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông chưa tiếp cận được hiện trường để xử lý hoàn tất các sự cố thông tin của một số nhà trạm.

Về mạng lưới Bưu chính, đường thư từ tỉnh Yên Bái đi các huyện tạm dừng chuyến sáng ngày 10/9. Tuy vậy, Yên Bái hiện vẫn duy trì, khai thác, vận chuyển và phát KT1 (dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước), bưu gửi KT1 nhận gửi nội tỉnh và phát toàn bộ bưu gửi hoả tốc.

Sân vận động tỉnh Yên Bái cũng bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, vào ngày 9/9, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái do mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Do chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, nên từ đêm 7/9 đến ngày 9/9/2024 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h00 ngày 8/9 đến 6h00 ngày 9/9/2024 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 200mm như: Tân Phượng 3275,8mm; An Lạc 257mm; An Phú 261mm; Minh Tiến 230,8mm; Minh Chuẩn 222,0mm; Liễu Đô 213mm; Khánh Thiện 341mm...

Trên sông Thao tại Yên Bái, lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h00 ngày 9/9/2024 là 33,69m (trên BĐ3: 1,69m). Trên suối Ngòi Thia lũ đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 7h00 ngày 9/9/2024 là 43,35m (dưới Báo động 1: 1,15m).

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17h00 ngày 9/9, thiệt hại về thông tin liên lạc do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước tính giá trị 36 tỷ đồng.

Mưa bão đã khiến 2 tuyến cáp quang nội tỉnh Yên Bái bị gián đoạn, hiện đã khắc phục tuyến Lục Yên – Yên Bái, vẫn còn tuyến Nghĩa Lộ - Trạm Tấu. Bên cạnh đó, 3 tuyến cáp quang đi xã tại Văn Yên chưa thể khắc phục được.

Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các đơn vị viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo thông tiên liên lạc không bị gián đoạn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão số 3.

Không chỉ tại Yên Bái, theo ghi nhận của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), mưa lũ những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mạng lưới viễn thông các địa phương, khiến nhiều trạm BTS các tỉnh miền núi phía Bắc bị mất sóng.

Hiện doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương đang căng mình giữa mưa lũ nhằm ứng cứu thông tin, khắc phục nhanh nhất có thể, để sớm đưa mạng lưới viễn thông vào hoạt động thông suốt. Tuy vậy, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị cắt điện, ngập sâu, một số nơi vẫn chưa thể tiếp cận, đưa máy nổ vào để phục hồi các trạm phát sóng BTS.