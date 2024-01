Em bé chào đời vài tiếng sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở tỉnh Ishikawa

Giữa lúc còi báo động sơ tán vẫn kêu, cảnh báo sóng thần liên tục đưa ra sau 2 giờ xảy ra động đất mạnh, một sự sống mới đã đến với thế giới này.

Người phụ nữ giấu tên mang thai ở tuần thứ 39, bất ngờ lên cơn đau đẻ vào khoảng 18h30 ngày 1/1, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau trận động đất ở thành phố Nanao, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản).

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter khiến cả thành phố rung chuyển, cảnh báo sóng thần được đưa ra. Nếu chạy xe đến trung tâm y tế thì cô có thể sẽ bị sóng thần "nuốt chửng" trên đường đi. Tuy nhiên, việc sinh con ở nhà vào thời điểm đó cũng rất nguy hiểm.

Cô gọi điện đến bệnh viện Keiju ở thành phố Nanao để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô nói với nhân viên y tế rằng xe cấp cứu không thể đón cô do cảnh báo sóng thần.

Takanari Arai (60 tuổi) trưởng khoa Sản phụ khoa của bệnh viện đã quyết định tiếp nhận người phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 39. Ông nói với cô: "Hãy bảo vệ sự an toàn của chính mình trên đường đến đây".

Khoảng 19h30, cô có mặt ở bệnh viện sau khi chồng lái xe đưa đến. Do ảnh hưởng của trận động đất, các thiết bị trong phòng mổ rơi xuống sàn, trần nhà bị dột nên không thể sử dụng được.

Các nhân viên y tế chuyển cô sang phòng khác để chuẩn bị cho việc sinh nở. Họ cũng gọi một bác sĩ gây mê đến bệnh viện, đề phòng trường hợp phải mổ cấp cứu sản phụ.

Đến khoảng 2h sáng, người phụ nữ đã hạ sinh một bé gái nặng hơn 3,1kg.

Bác sĩ Takanari Arai cho biết: "Tôi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra khi tiếp nhận sản phụ giữa lúc có nhiều rủi ro. Nhưng để cứu sống cô ấy và đứa con, tôi quyết định để cô đến viện. Tôi thực sự hạnh phúc khi đứa bé chào đời an toàn, khoẻ mạnh".

Trong bối cảnh các cơn dư chấn đang diễn ra và các tình huống nghiêm trọng khác, tính đến ngày 4/1, bệnh viện đã tiếp nhận 6 người phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 36 trở lên. Ít nhất 1 người trong số họ được đội hỗ trợ y tế thảm họa chuyển đến viện.

Honami Yoshida, chuyên gia sản phụ khoa, giải thích: "Sau trận động đất lớn ở Nhật Bản vào năm 2011, người ta xác nhận rằng căng thẳng do sợ hãi và thay đổi môi trường khiến nhiều sản phụ bị doạ sảy thai hoặc dọa sinh non. Tôi khuyến khích phụ nữ có thai nên gọi ngay cấp cứu, không nên do dự khi có bất cứ triệu chứng nào".