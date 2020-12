29/06/2020

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp dệt may trong nước, nhóm nghiên cứu do ThS. Nguyễn Đức Hóa, Viện Dệt may đã đề xuất đề tài: “Nghiên cứu sản xuất vải từ nguyên liệu có chứa Chitosan”.