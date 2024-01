Dự án Bắc Đầm Vạc, biệt thự nhà vườn Vinaconex 6... chậm tiến độ ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc công khai 20 dự án chậm tiến độ, trong đó có Khu dịch vụ Sông Hồng Thủ Đô Bắc Đầm Vạc của CTCP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô; Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm của CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị; Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải... (Xem chi tiết)

Gửi tiết kiệm lãi ít ỏi, có nên rút 1 tỷ mua bất động sản?

Gia đình tôi sở hữu một căn nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và hiện có 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi. Số tiền này vợ chồng tôi vẫn gửi ngân hàng để lấy lãi. Thế nhưng, lãi suất tiết kiệm đang ở mức rất thấp, chỉ khoảng 5%/năm. Tính ra với 1 tỷ đồng, mỗi năm tiền lãi chỉ vỏn vẹn 50 triệu đồng.

Có nên rút tiền khỏi ngân hàng để mua bất động sản? (Ảnh: Minh Hoàng)

Chính vì vậy, chúng tôi không mặn mà với việc gửi tiết kiệm nữa mà muốn chuyển hướng sang đầu tư bất động sản để tối ưu lợi nhuận. (Xem chi tiết)

Hải Phòng đấu giá lần 4 tìm chủ cho khu du lịch nghìn tỷ ở Cát Bà

Sau 3 lần đấu giá bất thành, Hải Phòng tiếp tục tìm chủ cho Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà tại thị trấn Cát Bà với mức giá khởi điểm là hơn 3.000 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà có tổng diện tích gần 50ha tại thị trấn Cát Bà.

Trong đó, đất quy hoạch thương mại dịch vụ và hỗn hợp có tổng diện tích 17,3 ha (chiếm 34,5% tổng diện tích dự án); đất cây xanh, mặt nước, bãi cát và mặt nước biển 15,2 ha (chiếm 30,5% diện tích dự án). Còn lại 17,5 ha (34,9% diện tích dự án) được quy hoạch làm đường giao thông đô thị, bãi đỗ xe công cộng, quảng trường. (Xem chi tiết)

Bị bắt vì bán trái phép 2.700 lô đất, lật mở dự án tai tiếng từng ‘sốt nóng’

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng (SN 1982, trú tại Tập thể Coma7, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. (Ảnh: H.P)

Vụ án liên quan đến dự án xây dựng cơ sở hạ tầng "Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5" ở huyện Yên Mỹ. (Xem chi tiết)

Lạng Sơn điều chỉnh quy hoạch dự án khách sạn, sân golf

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh vừa ký quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch thuộc xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn với quy mô lập điều chỉnh quy hoạch về diện tích là gần 193ha, dân số cư trú lâu dài khoảng 11.600 người và tạm thời khoảng 3.200 người. (Xem chi tiết)

Đất nền vẫn giữ ‘ngôi vương’, một năm hơn 11.000 lô được sang tay ở Thái Bình

Trong quý IV/2023 toàn tỉnh Thái Bình có 609 căn nhà ở và 3.030 lô đất nền giao dịch thành công, tổng giá trị 1.737 tỷ đồng.

Tính chung cả 2023, Thái Bình có 2.350 giao dịch nhà ở và 11.394 giao dịch đất nền với tổng giá trị 5.992 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Có nên ‘xuống tiền’ mua bất động sản để đón đầu 3 luật có hiệu lực?

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai sửa đổi đều đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Cho rằng, lúc này là thời điểm “vàng” để đầu tư bất động sản song các chuyên gia lưu ý, cần lựa chọn phân khúc và cũng cần tính toán thêm một số yếu tố khác mới có thể mang lại khả năng sinh lời. (Xem chi tiết)