Giáo sư ĐH New York bị chấm dứt hợp đồng vì sinh viên phàn nàn dạy quá khó

Cụ thể, sinh viên cho rằng lớp học của Giáo sư Jones quá khó và ông phải chịu trách nhiệm vì điểm số không đạt của họ.

Trong bản kiến nghị, các sinh viên nêu “Một lớp học có tỷ lệ bỏ lớp cao và điểm thấp như vậy đã thất bại trong ưu tiên việc học tập và phúc lợi của sinh viên". Các sinh viên khẳng định lớp học của thầy Jones “phản ánh sự yếu kém của Khoa Hóa học cũng như toàn trường nói chung” và giáo sư đã nói với họ bằng một giọng điệu “trịch thượng và khắt khe”.

Thầy Jones cũng bị "cáo buộc" không cung cấp thêm tín chỉ, tước quyền truy cập Zoom vào các bài giảng khi một số sinh viên bị mắc Covid-19 và hủy một kỳ thi.

Trong bức thư giải trình với trường mà tờ Times có được, Giáo sư Jones phủ nhận những "cáo buộc" trên. Ông cho biết thậm chí đã phải trả 5.000 USD tiền của mình để ghi lại các bài giảng mà trường đang sử dụng cũng như "giảm số lượng bài kiểm tra vì trường đại học lên lịch bài kiểm tra đầu tiên sau 6 buổi học, đó là quá sớm". Đối với quyền truy cập Zoom vào các bài giảng, Giáo sư Jones tuyên bố rằng “công nghệ trong giảng đường khiến việc ghi lại các vấn đề viết trên bảng là không thể.”

Thầy Jones cho rằng “Sinh viên đã hiểu lầm các câu hỏi trong kỳ thi với tỷ lệ đáng kinh ngạc”.

“Họ đã thụt lùi trong 2 năm qua" - vị giáo sư 84 tuổi nói về thành tích học tập của các sinh viên lớp ông dạy. “Giờ điểm số chỉ có 1 chữ số và thậm chí 0 điểm. Chắc chắn là họ không đến lớp vì tôi có đếm số người học”.

Giáo sư Jones nói rằng sinh viên chỉ đơn giản là học không đủ chăm chỉ. “Các em không xem video và không thể trả lời các câu hỏi”.

Đáng chú ý, các sinh viên không hề kêu gọi sa thải thầy Jones và rất ngạc nhiên khi ông bị chấm dứt hợp đồng.

Một trong những trợ lý giảng dạy của ông, Zacharia Benslimane, cho rằng “bản kiến nghị này được viết ra vì sự không hài lòng với điểm thi hơn là cảm giác thực sự bị đối xử bất công”.

Khoảng 20 đồng nghiệp của thầy Jones được cho là đã viết thư gửi trưởng khoa để phản đối việc chấm dứt hợp đồng. Họ cho rằng việc này đã đặt ra “một tiền lệ, hoàn toàn thiếu quy trình hợp lý, và có thể làm suy yếu quyền tự do của giảng viên cũng như các hoạt động sư phạm đã được kiểm chứng”.

Giáo sư hóa học và là đồng nghiệp cũ của thầy Jones, Paramjit Arora, nói: “Các lãnh đạo khoa muốn sinh viên mình hạnh phúc, nói những điều tuyệt vời về trường để nhiều người nộp đơn hơn và bảng xếp hạng của US News tiếp tục tăng cao hơn”. Được biết, học phí tại Đại học New York ước tính 80.000 USD/năm.

Cựu Trưởng khoa James W Canary cho biết mặc dù ngưỡng mộ Giáo sư Jones, nhưng cách giao tiếp của thầy đáng lẽ nên tốt hơn với sinh viên và thực tế đôi khi khá gay gắt. “Thầy ấy đã không thay đổi phong cách hoặc phương pháp của mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, các sinh viên đã thay đổi, họ yêu cầu và mong đợi sự hỗ trợ nhiều hơn từ giảng viên khi họ gặp khó khăn”.

Trong một tuyên bố với tờ The Independent, người phát ngôn Đại học New York khẳng định “Đây không phải là trường hợp giáo sư bị "sa thải" vì sinh viên phàn nàn về điểm số. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng 1 năm với một giáo sư không đáp ứng các tiêu chuẩn về sư phạm của chúng tôi và không được gia hạn hợp đồng”.

Giáo sư Jones thì nói ông cũng không muốn tiếp tục đứng lớp ở Đại học New York, cho rằng việc sa thải đã tạo ra một tiền lệ đáng sợ và mong điều này không lặp lại ở bất kỳ ai và bất kỳ đâu.

