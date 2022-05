Theo Reuters, phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby đã tiết lộ đánh giá trên của Bộ Quốc phòng Mỹ trong một cuộc họp báo ngày 20/5.

Quân đội Nga cho biết, vũ khí laser mới Zadira còn lợi hại hơn hệ thống Peresvest (ảnh trên) ra mắt từ năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, Yury Borisov, Phó thủ tướng phụ trách phát triển quân sự của Nga hồi đầu tuần này tuyên bố, Moscow đã phát triển một thế hệ vũ khí laser mới, có thể đốt cháy các mục tiêu và rất hữu dụng trong việc đối phó với các máy bay không người lái. Ông Borisov nói, một nguyên mẫu vũ khí có tên "Zadira" đang được triển khai ở Ukraine.

Cho đến nay, hầu như không có thông tin công khai về Zadira. Song, vào năm 2017, truyền thông Nga đưa tin, tập đoàn hạt nhân quốc doanh Rosatom đã giúp phát triển loại vũ khí này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chế nhạo các thông tin về vũ khí laser của Nga. "Chúng tôi thấy rằng, vào tháng thứ 3 của một cuộc chiến toàn diện, Nga đang cố gắng tìm kiếm 'vũ khí kỳ diệu' cho mình ... Tất cả điều này phản ánh rõ ràng sự thất bại hoàn toàn của nhiệm vụ", người đứng đầu Kiev nói.

Moscow chưa có phản hồi về những phát biểu của nhà chức trách Mỹ và Ukraine.

Ukraine lên án quân Nga hủy hoại di tích văn hóa, đòi quốc tế buộc Moscow bồi thường

Tổng thống Zelensky ngày 20/5 đã lên án một vụ không kích nhằm vào một trung tâm văn hóa ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine.

Ông Zelensky cho đăng tải tên trang Telegram đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tòa nhà lịch sử ở thị trấn Lozova bị trúng tên lửa, đồng thời cáo buộc các lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Oleg Sinegubov, Thống đốc khu vực Kharkiv cho biết, 8 người, bao gồm cả một bé gái 11 tuổi, đã bị thương trong sự cố.

Theo CNN, Lozova nằm cách Izium, thành phố thuộc vùng Kharkiv đã rơi vào tay Nga, khoảng 73 km về phía đông nam. Văn phòng tổng thống Ukraine nói, tòa nhà lịch sử tại đây mới được cải tạo.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh buộc Moscow phải chịu trách nhiệm tài chính về những tổn thất đã gây ra trong cuộc chiến tại Ukraine.

Theo người đứng đầu Kiev, các lực lượng Ukraine sẽ chiến đấu cho đến khi "quét sạch những kẻ chiếm đóng khỏi lãnh thổ và bảo đảm an ninh cho đất nước". Ông bày tỏ hy vọng "mọi tội phạm chiến tranh Nga sẽ bị xét xử tại các tòa án Ukraine, tòa án quốc tế và cả trên chiến trường trong lúc cuộc chiến đang tiếp diễn".

"Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo Nga phải bồi thường theo cách này hay cách khác về mọi thứ họ đã phá hủy ở Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Putin cam kết tăng cường an ninh mạng của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, số lượng các cuộc tấn công mạng của những "thực thể nhà nước" ngoại quốc vào Nga đã tăng gấp nhiều lần và xứ sở bạch dương cần phải tăng cường khả năng phòng thủ mạng bằng cách giảm sử dụng phần mềm cũng như phần cứng của nước ngoài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Các trang web của nhiều công ty nhà nước và các chuyên trang tin tức ở Nga đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tập kích của tin tặc kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công quân sự sang Ukraine ngày 24/2. Trong các sự cố này, thủ phạm thường là để lại những thông tin hiển thị trái ngược với các thông cáo chính thức của Moscow về cuộc chiến.

Theo Reuters, trong cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia ngày 20/5, ông Putin nhấn mạnh, Nga cần cải thiện an ninh thông tin trong các lĩnh vực then chốt và chuyển sang sử dụng công nghệ cũng như thiết bị trong nước.

Tuấn Anh