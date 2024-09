Sputnik trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/9 cho biết, các đơn vị thuộc Cụm lực lượng phía nam đã thâu tóm kiểm soát khu định cư Viyemka, trong khi binh lính thuộc Cụm lực lượng trung tâm đã giành kiểm soát làng Ptichye.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo nhà chức trách Nga, các lực lượng Moscow đang tiếp tục tiến sâu hơn vào hàng phòng ngự của đối phương. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, họ đã khiến Kiev mất tới 1.920 binh sĩ.

Cụm lực lượng phía nam của Nga khẳng định đã đánh bại quân Kiev ở các khu định cư Hostre, Zaliznyanskoe, Chasov Yar, Stupochky và Antonovka thuộc Donetsk, khiến 660 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, các đơn vị chiến đấu thuộc cụm lực lượng này cũng phá hủy 3 kho đạn, một bệ pháo tự hành M109 Paladin 155mm do Mỹ sản xuất, 2 bệ pháo tự hành Krab 155mm do Ba Lan chế tạo, 2 khẩu pháo D-20 152mm, 2 lựu pháo 122 mm và một khẩu pháo L-119 105mm do Anh sản xuất cùng 2 trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực.

Cụm lực lượng trung tâm của Nga thống kê đã loại bỏ 560 binh sĩ, một xe tăng, 4 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, 2 bệ pháo tự hành Gvozdika 122mm và 5 khẩu pháo D-30 122mm của Ukraine trong cùng khoảng thời gian.

Phần Lan đánh giá tình thế của Ukraine

Hãng thông tấn Yle trích dẫn lời Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đánh giá tình hình xung đột Nga - Ukraine hiện vẫn nghiêm trọng nhưng vị thế của Ukraine “có vẻ tốt hơn so với 3 tháng trước”.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Reddit

Theo ông Stubb, hiện rất khó để dự báo khi nào cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng này sẽ kết thúc. Ông nhấn mạnh việc bắt đầu các cuộc thảo luận về hòa bình là một diễn biến tích cực.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết", Tổng thống Phần Lan cam kết. Ông lưu ý, việc Phần Lan đã chọn bên khiến nước này khó có thể đóng vai trò là trung gian trong các cuộc hòa đàm.

Đối với câu hỏi tại sao Ukraine đang bị hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây chuyển giao để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, ông Stubb nói sẽ không có những hạn chế như vậy nếu các lực lượng Kiev hành động để tự vệ, tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Nhà lãnh đạo Phần Lan đánh giá Nga là “mối đe dọa số 1 về an ninh" đối với đất nước của ông, nhưng "không có lí do gì để lo ngại vào lúc này”. Ông cảnh báo Helsinki cần phải chuẩn bị cho giai đoạn bất ổn trong quan hệ Nga - Phần Lan.

Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận trước phát biểu trên của Tổng thống Phần Lan.