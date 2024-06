Theo Pravda, trong ngày 10/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ về diễn biến mới nhất trên tiền tuyến. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng tình hình ở vùng Donetsk đang vô cùng khó khăn.

"Tôi đã trò chuyện với Tổng tư lệnh Syrsky, chúng ta đang làm tốt ở vùng Sumy và liên tục gây ra tổn thất cho đối thủ. Tại Kharkiv, chúng ta vẫn đang tiến hành những đợt phản công nhằm đánh bật đối thủ ra khỏi vị trí. Tình hình ở miền nam tương đối ổn định, lực lượng phòng thủ đang củng cố vị trí của mình. Mọi thứ ở Donetsk lại thực sự khó khăn, quân đội Ukraine đang làm tất cả để giữ vững vị trí", ông Zelensky nói.

Cùng ngày, ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), tuyên bố rằng quân đội Nga đã kiểm soát hơn 60% diện tích Donetsk.

"Quân đội Nga đã giải phóng hơn 60% diện tích vùng Donetsk, nhưng một số thành phố lớn vẫn do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận sự xuất hiện của lính đánh thuê nước ngoài ở Donetsk", ông Pushilin nói với TASS.

Ukraine tìm cách bảo vệ tiêm kích F-16

Theo Kyiv Independent, trong ngày 10/6, không quân Ukraine đã tiết lộ về kế hoạch triển khai một số tiêm kích F-16 ở nước ngoài nhằm tránh nguy cơ từ Nga.

"Không phải toàn bộ 40 tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ sẽ xuất hiện ở lãnh thổ Ukraine. Một số sẽ được đặt tại các căn cứ nước ngoài nhằm mục đích huấn luyện và duy trì lực lượng dự bị. Những tiêm kích ở nước ngoài sẽ được an toàn, đây là một chiến thuật nhằm đảm bảo số lượng máy bay chiến đấu phù hợp", Tướng Serhii Holubtsov, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Moscow tuyên bố rằng các tiêm kích F-16 Ukraine ở nước ngoài vẫn là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu chúng "tham gia nhiệm vụ chiến đấu".

Hơn 90 quốc gia, tổ chức cam kết dự hội nghị hòa bình Ukraine

Theo Pravda, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 10/6 xác nhận rằng hơn 90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine vào ngày 15/6 tới.

"Bên cạnh tình hình Ukraine, hội nghị cũng sẽ thảo luận về các lĩnh vực như an ninh hạt nhân, an ninh lương thực, tự do hàng hải và các vấn đề nhân đạo", Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói.

Tổng thống Zelensky đã lên tiếng cảm ơn với những bên tham gia hội nghị, khẳng định đây là cơ hội để nêu lên tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và tìm kiếm hòa bình.