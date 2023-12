{"article":{"id":"2226371","title":"Phần Lan mở lại biên giới với Nga","description":"Phần Lan sẽ mở lại 2 trong số 8 cửa khẩu biên giới với Nga sau quyết định đóng cửa vào tháng 11 để ngăn làn sóng người xin tị nạn gia tăng bất thường.","contentObject":"<p>Theo hãng tin RT, hôm 12/12, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết 2 cửa khẩu Vaalimaa và Niirala ở phía đông nam nước này sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, 6 cửa khẩu khác giáp biên giới với <a href=\"https://vietnamnet.vn/nga-tag11793932963017999683.html\" target=\"_blank\">Nga</a> vẫn sẽ vẫn đóng cửa.</p>

<p>Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết thêm, việc mở cửa trở lại 2 cửa khẩu Vaalimaa và Niirala sẽ diễn ra vào ngày 15/12, và có hiệu lực đến ngày 14/1/2024. Nếu số lượng người xin tị nạn tăng trở lại, 2 cửa khẩu này có thể bị đóng sớm hơn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nga-phan-lan-534.jpg?width=768&s=yFbxy_Z3tI35cwaV3JPaRA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nga-phan-lan-534.jpg?width=1024&s=61mx_Jo-vGUoLBqHygfQ2Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nga-phan-lan-534.jpg?width=0&s=JMtx80Dl9CnzHwRtdr_Q2Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nga-phan-lan-534.jpg?width=768&s=yFbxy_Z3tI35cwaV3JPaRA\" alt=\"nga phan lan.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nga-phan-lan-534.jpg?width=260&s=-Gu5KKd3udeMbEyRp0A_4A\"></picture>

<figcaption>Phần Lan quyết định mở lại 2 cửa khẩu biên giới với Nga. Ảnh: Tass</figcaption>

</figure>

<p>Trong tháng 11, Phần Lan đã dần dần cho đóng các cửa khẩu biên giới với Nga, và cửa khẩu cuối cùng dừng hoạt động vào ngày 28/11. Helsinki cáo buộc Moscow đẩy người đến biên giới để trả đũa việc Phần Lan tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc này.</p>

<p>Theo bà Rantanen, chính quyền Phần Lan sẽ theo dõi mọi động thái 24/24h tại 2 cửa khẩu được mở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. </p>

<p>Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga. Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan xấu đi, sau khi Moscow triển khai <a href=\"https://vietnamnet.vn/su-kien/tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-728834.html\" target=\"_blank\">chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine</a> vào tháng 2/2022. Hồi tháng 4, Phần Lan đã trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. </p>

<p>Nga cho biết Phần Lan không gây ra mối đe dọa trực tiếp, nhưng tuyên bố sẽ thực hiện \"các biện pháp trả đũa\" đối với bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia.</p>

<p>Cũng trong ngày 12/12, Ủy hội châu Âu đã chỉ trích quyết định của Phần Lan về việc đóng cửa biên giới với Nga, trước mối lo ngại ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận quyền nhập cảnh hợp pháp của những người xin tị nạn, cũng như “những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và tính mạng” của người di cư.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702435117143\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2220551\"><a href=\"/phan-lan-dong-cua-toan-bo-bien-gioi-voi-nga-2220551.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phan-lan-dong-cua-toan-bo-bien-gioi-voi-nga-334.jpg?width=0&s=0K0IZcXiGmporMnQA9YvTw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/phan-lan-dong-cua-toan-bo-bien-gioi-voi-nga-334.jpg?width=260&s=lPoUgBQoPPxUL1qZmVA3Sg\" alt=\"Phần Lan đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/phan-lan-dong-cua-toan-bo-bien-gioi-voi-nga-2220551.html\">Phần Lan đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Phần Lan tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga trong vòng 2 tuần để ngăn dòng người tị nạn đông bất thường đổ sang nước này.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2217272\"><a href=\"/dien-kremlin-len-tieng-ve-viec-phan-lan-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-2217272.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-kremlin-len-tieng-ve-viec-phan-lan-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-411.jpg?width=0&s=w1zwIg0qadoMuwo-A9XRdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/dien-kremlin-len-tieng-ve-viec-phan-lan-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-411.jpg?width=260&s=YQjvgvWayCOHCG0Rx_IgQw\" alt=\"Điện Kremlin lên tiếng về việc Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/dien-kremlin-len-tieng-ve-viec-phan-lan-dong-cua-bien-gioi-voi-nga-2217272.html\">Điện Kremlin lên tiếng về việc Phần Lan đóng cửa biên giới với Nga</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Điện Kremlin cho hay Nga lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan khi đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Nga, và xem đây là động thái bài Moscow từ phía Helsinki.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/phan-lan-mo-lai-bien-gioi-voi-nga-2226371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phan-lan-mo-lai-bien-gioi-voi-nga-532.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/phan-lan-mo-lai-bien-gioi-voi-nga-533.jpg","updatedDate":"2023-12-13T10:52:31","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226375","title":"Israel không kích Syria và Lebanon, Houthi tấn công tàu Na Uy ở Biển Đỏ","description":"Theo quân đội Israel, lực lượng vũ trang Syria và nhóm Hezbollah ở Lebanon hôm 12/12 đã thực hiện nhiều vụ tấn công tên lửa nhằm vào miền bắc nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-khong-kich-syria-va-lebanon-houthi-tan-cong-tau-na-uy-o-bien-do-2226375.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/israel-khong-kich-syria-va-lebanon-houthi-tan-cong-tau-na-uy-o-bien-do-535.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226363","title":"Mỹ điều tướng tới Ukraine, tăng cường cố vấn trực tiếp trên thực địa","description":"Mỹ đã quyết định cử tướng Antonio A.Aguto Jr, chỉ huy lực lượng hỗ trợ Ukraine từ một căn cứ Đức, đến Kiev trong thời gian dài để làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo quân sự Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-dieu-tuong-toi-ukraine-tang-cuong-co-van-truc-tiep-tren-thuc-dia-2226363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/my-dieu-tuong-toi-ukraine-tang-cuong-co-van-truc-tiep-tren-thuc-dia-417.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226357","title":"Ông Biden muốn Thủ tướng Israel thay đổi vì mất sự ủng hộ quốc tế","description":"Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì đánh bom \"bừa bãi\" ở Dải Gaza và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-biden-muon-thu-tuong-israel-thay-doi-vi-mat-su-ung-ho-quoc-te-2226357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ong-biden-muon-thu-tuong-israel-thay-doi-vi-mat-su-ung-ho-quoc-te-411.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226334","title":"Hezbollah công bố video pháo kích căn cứ quân sự Israel","description":"Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã công bố đoạn video ghi lại quá trình lực lượng này nã tên lửa và pháo kích vào một căn cứ quân đội Israel.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hezbollah-cong-bo-video-phao-kich-can-cu-quan-su-israel-2226334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hezbollah-cong-bo-video-phao-kich-can-cu-quan-su-israel-253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:54:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224691","title":"Phi công mải trò chuyện khiến máy bay gặp nạn thảm khốc tại Mỹ năm 1988","description":"Trong lúc chờ cất cánh, các phi công và tiếp viên đã có những cuộc trò chuyện trái với quy định hàng không, khiến chiếc máy bay chở khách của Mỹ gặp nạn thảm khốc năm 1988.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phi-cong-mai-tro-chuyen-khien-may-bay-gap-nan-tham-khoc-tai-my-nam-1988-2224691.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/phi-cong-mai-tro-chuyen-khien-may-bay-gap-nan-tham-khoc-tai-my-nam-1988-1194.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226315","title":"Israel bơm nước vào đường hầm ở Gaza, Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn","description":"Các quan chức Mỹ tiết lộ Israel đã bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm của Hamas. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-bom-nuoc-vao-duong-ham-o-gaza-lien-hop-quoc-keu-goi-ngung-ban-2226315.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/israel-bom-nuoc-vao-duong-ham-o-gaza-lien-hop-quoc-keu-goi-ngung-ban-190.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226313","title":"Mỹ viện trợ thêm 200 triệu USD cho Kiev, nhà mạng lớn nhất Ukraine bị đánh sập","description":"Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị sập, khiến hệ thống cảnh báo không kích bị ảnh hưởng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-vien-tro-them-200-trieu-usd-cho-ukraine-2226313.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/my-vien-tro-them-200-trieu-usd-cho-kiev-nha-mang-lon-nhat-ukraine-bi-danh-sap-183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226072","title":"Israel công bố video phá hủy các bệ phóng tên lửa Hamas ở Gaza","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa của nhóm Hamas ở Dải Gaza trong 24 giờ qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-cong-bo-video-pha-huy-cac-be-phong-ten-lua-hamas-o-gaza-2226072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/israel-cong-bo-video-pha-huy-cac-be-phong-ten-lua-hamas-o-gaza-1437.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225873","title":"Video UAV Ukraine bắn nổ robot quân sự của Nga gần Avdiivka","description":"Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử để bắn nổ một robot quân sự của Nga tại Donetsk.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-uav-ukraine-ban-no-robot-quan-su-cua-nga-gan-avdiivka-2225873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/video-uav-ukraine-ban-no-robot-quan-su-cua-nga-gan-avdiivka-1435.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226110","title":"Du khách mất nhẫn kim cương 800.000 USD trong khách sạn hạng sang","description":"PHÁP - Chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 800.000 USD biến mất sau khi nữ du khách để lại trong phòng ở một khách sạn hạng sang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800-000-usd-trong-khach-san-hang-sang-2226110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/du-khach-mat-nhan-kim-cuong-800000-usd-trong-khach-san-hang-sang-1429.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226179","title":"Nga quan sát kỹ chuyến đi Mỹ của ông Zelensky, Ukraine có bước tiến tại Avdiivka","description":"Nga sẽ quan sát kỹ càng các động thái trong chuyến đi tới Mỹ của ông Zelensky. Ukraine thực hiện thành công một số cuộc phản công cục bộ tại Avdiivka.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-quan-sat-ky-chuyen-di-my-cua-ong-zelensky-ukraine-co-buoc-tien-tai-avdiivka-2226179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nga-quan-sat-ky-chuyen-di-my-cua-ong-zelensky-ukraine-co-buoc-tien-tai-avdiivka-1285.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226197","title":"IDF tập kích cơ sở quân sự của Hamas, WHO tố Israel 'làm khó' công tác cứu trợ","description":"Quân đội Israel tập kích trạm phóng tên lửa và nhà máy chế tạo vũ khí của Hamas. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói việc kiểm tra an ninh của Israel làm ảnh hưởng đến công tác cứu trợ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/idf-tap-kich-co-so-quan-su-cua-hamas-who-to-israel-lam-kho-cong-tac-cuu-tro-2226197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/idf-tap-kich-co-so-quan-su-cua-hamas-who-to-israel-lam-kho-cong-tac-cuu-tro-1282.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226066","title":"Giáo viên một trường ở Pháp đình công phản đối thảo luận về tranh khỏa thân","description":"Giáo viên tại một trường trung học ở Pháp đã đình công để phản đối việc đồng nghiệp của họ yêu cầu học sinh thảo luận về một bức tranh khỏa thân thời Phục hưng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-vien-mot-truong-hoc-o-phap-dinh-cong-vi-tranh-khoa-than-thoi-phuc-hung-2226066.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giao-vien-mot-truong-o-phap-dinh-cong-phan-doi-thao-luan-ve-tranh-khoa-than-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226128","title":"Tướng Ukraine thừa nhận 'gặp khó' tại miền đông, Nga bắn hạ tên lửa ở vùng biên","description":"Thượng tướng Aleksandr Syrsky, chỉ huy các lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, quân Nga đang tấn công mọi vị trí của Kiev dọc theo chiến tuyến xung đột.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuong-ukraine-thua-nhan-gap-kho-tai-mien-dong-nga-ban-ha-ten-lua-o-vung-bien-2226128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuong-ukraine-thua-nhan-gap-kho-tai-mien-dong-nga-ban-ha-ten-lua-o-vung-bien-1263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226167","title":"Các con tin Israel xuất hiện trong video làm nhân chứng, kể về chuỗi ngày ở Gaza","description":"Một số con tin Israel được trả tự do trong đợt trao đổi người giữa Israel và lực lượng Hamas đã kể lại những khó khăn về thể chất và tinh thần khi bị giữ tại Gaza trong loạt video làm chứng lần đầu tiên được trình chiếu.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-con-tin-israel-xuat-hien-trong-video-lam-nhan-chung-ke-ve-chuoi-ngay-o-gaza-2226167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cac-con-tin-israel-xuat-hien-trong-video-lam-nhan-chung-ke-ve-chuoi-ngay-o-gaza-1218.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:09:35","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226068","title":"Quân đội Pháp phóng tên lửa tiêu diệt 2 UAV tấn công tàu chiến ở Biển Đỏ","description":"Quân đội Pháp đã phóng tên lửa ngăn vụ tấn công bằng máy bay không người (UAV) nhằm vào tàu hộ vệ của nước này hoạt động ở Biển Đỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-doi-phap-phong-ten-lua-tieu-diet-2-uav-tan-cong-tau-chien-o-bien-do-2226068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/quan-doi-phap-phong-ten-lua-tieu-diet-2-uav-tan-cong-tau-chien-o-bien-do-845.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225939","title":"Video đặc nhiệm Ukraine ném bom trạm chỉ huy Nga ở Kherson","description":"Theo truyền thông Ukraine, vụ tấn công trên xảy ra trong địa phận thành phố Oleshky thuộc bờ trái tỉnh Kherson.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-dac-nhiem-ukraine-nem-bom-tram-chi-huy-nga-o-kherson-2225939.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/video-dac-nhiem-ukraine-nem-bom-tram-chi-huy-nga-o-kherson-842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225572","title":"Hình ảnh lưu lại những 'dấu mốc' đáng nhớ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình","description":"Những hình ảnh thời trẻ cho thấy ông Tập Cận Bình đã được trui rèn qua nhiều gian khó trước khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/the-gioi/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/chan-dung","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-luu-lai-nhung-dau-moc-dang-nho-cua-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-2225572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hinh-anh-luu-lai-nhung-dau-moc-dang-nho-cua-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-593.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:08:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225962","title":"Căn cứ tên lửa của Mỹ đặt gần Nga sắp đi vào hoạt động","description":"Căn cứ tên lửa của Mỹ ở phía bắc Ba Lan và cách vùng Kaliningrad của Nga 250km sẽ ‘đi vào hoạt động’ từ ngày 15/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-cu-ten-lua-cua-my-dat-gan-nga-sap-di-vao-hoat-dong-2225962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-cu-ten-lua-cua-my-dat-gan-nga-sap-di-vao-hoat-dong-523.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225932","title":"Video người đàn ông nhảy từ vách núi cao hơn 40m xuống sông băng","description":"NA UY - Người đàn ông lập kỷ lục thực hiện ‘cú lặn tử thần’ khi nhảy từ vách núi cao 40,5m xuống dòng sông băng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-nguoi-dan-ong-nhay-tu-vach-nui-cao-hon-40m-xuong-song-bang-2225932.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/video-nguoi-dan-ong-nhay-tu-vach-nui-cao-hon-40m-xuong-song-bang-449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:06:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225923","title":"Mỹ khẳng định tiếp tục theo đuổi ngoại giao với Triều Tiên","description":"Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao với Triều Tiên bất chấp những hoài nghi \"có căn cứ\" về sự sẵn sàng đối thoại của Bình Nhưỡng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-khang-dinh-tiep-tuc-theo-duoi-ngoai-giao-voi-trieu-tien-2225923.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/matthew-miller-442.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225886","title":"Truyền thông Mỹ tiết lộ ứng viên có thể chiến thắng ông Biden và ông Trump","description":"Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley đang được coi là ứng viên tiềm năng có thể chiến thắng ông Biden và ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truyen-thong-my-tiet-lo-ung-vien-co-the-chien-thang-ong-biden-va-ong-trump-2225886.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/truyen-thong-my-tiet-lo-ung-vien-co-the-chien-thang-ong-biden-va-ong-trump-439.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225896","title":"Israel vây thành trì cuối cùng của Hamas ở bắc Gaza, số người thương vong tăng","description":"Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, quân đội nước này đang bao vây 2 thành trì cuối cùng của Phong trào Hồi giáo Hamas ở phía bắc Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-vay-thanh-tri-cuoi-cung-cua-hamas-o-bac-gaza-so-nguoi-thuong-vong-tang-2225896.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/israel-vay-thanh-tri-cuoi-cung-cua-hamas-o-bac-gaza-so-nguoi-thuong-vong-tang-307.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:57:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225882","title":"Israel đánh phá Khan Younis, Anh tố Houthi tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ","description":"Theo lời kể của người dân Gaza ở thành phố Khan Younis, quân đội Israel đã tấn công dữ dội vào nhiều vị trí nghi có các tay súng Hamas trong đô thị này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-danh-pha-khan-younis-anh-to-houthi-tan-cong-tau-thuong-mai-o-bien-do-2225882.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/israel-danh-pha-khan-younis-anh-to-houthi-tan-cong-tau-thuong-mai-o-bien-do-284.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225880","title":"Nhà Trắng lên tiếng về thông tin Mỹ điều binh sĩ tới biên giới Israel – Lebanon","description":"Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định, thông tin nước này triển khai quân tới biên giới Israel - Lebanon là sai sự thật.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-trang-len-tieng-ve-thong-tin-my-dieu-binh-si-toi-bien-gioi-israel-lebanon-2225880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nha-trang-len-tieng-ve-thong-tin-my-dieu-binh-si-toi-bien-gioi-israel-lebanon-267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa