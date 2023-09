Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam lên đến mực 5.000m nên những ngày qua, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết, trong sáng nay (29/9), đới gió Đông Nam tiếp tục lấn vào, vì thế ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và rải rác có giông; riêng khu vực đồng bằng (gồm thủ đô Hà Nội), trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay sáng còn mưa to, từ chiều giảm. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Từ chiều và đêm nay, mưa trên khu vực có xu hướng giảm, phổ biến còn mưa giông vài nơi. Nền nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ so với hôm qua 1-2 độ.

Ngày mai (30/9), thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32-33 độ.

Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Độ ẩm trung bình: 70-80%. Khả năng mưa: 60-70%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, có lúc có mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Độ ẩm trung bình: 75-85%. Khả năng mưa: 50-60%.