Đây là gói hỗ trợ nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Người dân sẽ được giảm giá data, tặng cước thoại trong 3 tháng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, được sự thống nhất của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ TT&TT đã khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngày 2/8/2021, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ, các doanh nghiệp viễn thông gồm Viettel, VNPT, MobiFone, CMC, FPT, Vietnamobile và SCTV đã công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này sẽ được triển khai từ ngày 5/8/2021 và kéo dài trong 3 tháng.

Buổi công bố gói hỗ trợ 10.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp viễn thông. Ảnh: Trọng Đạt

Các hình thức hỗ trợ sẽ bao gồm:

Đối với khách hàng trên toàn quốc: Tiếp tục tăng 2 lần băng thông cho dịch vụ Internet cáp quang với giá không đổi nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến tại nhà; Miễn phí truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone; Tặng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi; Giảm giá tới 50% đối với các gói cước data VX3, VX7, cụ thể: gói VX3 (6GB/3 ngày) giảm từ 20.000 đồng còn 10.000 đồng; gói VX7 (10GB/7 ngày) giảm từ 35.000 đồng còn 20.000 đồng.

Viettel, VNPT, MobiFone cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 từ việc trích 5.000 đồng với mỗi gói cước VX3/VX7 được đăng ký/gia hạn thành công.

Đối với khách hàng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg, tặng 50 phút gọi nội mạng.

Bên cạnh các hỗ trợ về dịch vụ viễn thông nói trên, trong thời gian tới các doanh nghiệp Viettel, VNPT, FPT, CMC sẽ chung tay cùng Bộ TT&TT ra mắt 17 nền tảng mới hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống dịch với giá trị ước tính gần 2.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ ứng phó đại dịch Covid-19

Chia sẻ tại buổi công bố, ông Tào Đức Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, ngay từ những ngày đầu đại dịch bùng phát, Viettel đã luôn đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ TT&TT trong việc triển khai các hệ thống viễn thông và CNTT phục vụ công tác điều hành phòng, chống dịch.

Theo ông Tào Đức Thắng, bản thân doanh nghiệp này cũng bị tác động không nhỏ do đại dịch. 95% cửa hàng Viettel tại các thành phố lớn đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động. Các thị trường khác của Viettel cũng bị ảnh hưởng do suy thoái toàn cầu. Tuy nhiên, Viettel cam kết sẽ đồng hành với Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp và nhân dân trong đại dịch Covid-19.

Ông Tào Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Bùi Sơn Nam – Phó Tổng Giám đốc MobiFone cũng cam kết sẽ luôn bám sát định hướng của Bộ TT&TT, sẵn sàng các phương án giảm giá cước viễn thông để chia sẻ với doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn này.

Nhà mạng MobiFone cũng cam kết sẽ tăng cường, tối ưu chất lượng mạng lưới tại các khu vực cách ly, phong tỏa để đảm bảo nhu cầu học tập, giải trí và thông tin liên lạc của người dân.

Ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc FPT Telecom cam kết sẽ đồng hành trong việc phát triển các giải pháp chống dịch. Ảnh: Trọng Đạt

Đại diện FPT Telecom, ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc công ty cho biết, FPT hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ với lời kêu gọi và các sáng kiến mà Bộ TT&TT đưa ra. FPT đã chủ động và đang tích cực triển khai việc hỗ trợ tại các khu vực dịch bệnh.

Ông Lương Quốc Huy - Phó Tổng Giám đốc SCTV cũng đã cam kết giảm 25% giá cước cho tất cả các khách hàng lẻ trong 3 tháng (tháng 8, 9, 10). SCTV cam kết giảm 50% giá cước cho các doanh nghiệp như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ đồng thời có thể thực hiện việc giãn nợ để hỗ trợ khách hàng.

Việt Nam sẽ thoát khỏi đại dịch trong trạng thái số hóa

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, doanh nghiệp phát đạt là do có thị trường tốt, do người dân, do đất nước phát triển, chế độ ổn định. Một doanh nghiệp nhìn xa trông rộng luôn nghĩ đến việc nuôi thị trường phát triển bền vững.

Trong lúc khó khăn này, liên lạc viễn thông, Internet nhiều khi là cách thức duy nhất để chính quyền kết nối và hỗ trợ người dân. Không có liên lạc sẽ dẫn đến rất nhiều “cái không” khác, trong đó có cái đói. Càng giãn cách xã hội thì nhu cầu kết nối càng cao. Chương trình hỗ trợ, khuyến mại tăng kết nối cho người dân lúc này thực sự hữu ích và thiết thực.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, người dân dùng nhiều hơn dịch vụ viễn thông, Internet tức là chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Covid-19 là “cú huých” mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi số.

Tăng 50% dung lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng là thách thức với các nhà mạng. Nhưng đây là cơ hội tốt để các nhà mạng tăng đầu tư, tối ưu mạng lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển sau Covid-19.

Ngành TT&TT đang căng mình đảm bảo thông tin liên lạc, bảo đảm chuyển phát hàng hóa tới các hộ gia đình, đảm bảo không gian mạng lành mạnh, lan toả năng lượng tích cực, kinh nghiệm tốt về phòng chống dịch, phát triển các nền tảng công nghệ số, các phần mềm để hỗ trợ toàn quốc phòng chống dịch.

Ngày mai, Bộ TT&TT sẽ tổ chức tập huấn toàn quốc gần 20 nền tảng số về phòng chống dịch, đều do các doanh nghiệp viễn thông, CNTT và công nghệ số Việt Nam phát triển và hỗ trợ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng khẳng định, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch và Việt Nam sẽ ra khỏi đại dịch này trong một trạng thái mới, một đất nước, một xã hội được số hóa mạnh mẽ.

Trọng Đạt