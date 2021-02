11/10/2019

BEST Inc chính thức ra mắt tại Việt Nam với dịch vụ BEST Express, mang đến giải pháp kho vận thông minh dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của ngành thương mại điện tử.