Mỹ bác cáo buộc của Trung Quốc, bảo vệ quyết định bắn hạ 3 vật thể bay lạ

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington hôm 13/2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby thừa nhận, cho đến hiện tại, giới chức Mỹ vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc và mục đích sử dụng của 3 vật thể bay gần đây nhất bị quân đội Mỹ bắn hạ, bao gồm cả một vật thể phía trên hồ Huron ngày 12/2.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Kirby cho biết, những vật thể khả nghi đã di chuyển ở độ cao từ 6.000 - 12.000m so với mặt đất, được coi là thấp và gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không dân dụng, dù không đe dọa những người dưới mặt đất. Do đó, dù không có bằng chứng ám chỉ các vật thể được dùng để do thám, nhưng nhà chức trách Mỹ đã không loại trừ khả năng này và ra lệnh bắn hạ chúng.

AP dẫn lời ông Kirby nhấn mạnh: “Đây là những quyết định hoàn toàn dựa trên lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Chúng tôi đã hành động hết sức thận trọng”.

Theo Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng phản bác mọi ý kiến cho rằng những vật thể trên có liên quan đến “người ngoài hành tinh hoặc các hoạt động ngoài Trái đất”.

Các động thái gây tranh cãi mới của Washington diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh chưa có dấu hiệu lắng dịu, sau khi quân đội Mỹ điều tiêm kích bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngày 4/2. Vì sự cố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken quyết định hoãn chuyến công du đã lên lịch từ trước tới Bắc Kinh.

Ông Kirby đã tổ chức họp báo ở Nhà Trắng chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cáo buộc các khinh khí cầu của Mỹ đã bay qua không phận của nước này mà không xin phép hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022.

Giới chức Mỹ cũng đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh. “Chúng tôi không thả khinh khí cầu do thám Trung Quốc”, ông Kirby nói.