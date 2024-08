Theo tạp chí Financial Times, Mỹ ngày càng lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trung tâm then chốt, qua đó các thiết bị điện tử do phương Tây sản xuất, có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự như các vi xử lý, thẻ nhớ và bộ khuếch đại, đang được chuyển đến Nga để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc gặp song phương với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Sputnik

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Thượng mại Mỹ ngày 7/8 cho biết, Washington coi Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia NATO đã từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt Moscow của phương Tây, là nguồn cung lớn thứ 2 về sản phẩm ứng dụng kép của Mỹ cho Nga, sau Trung Quốc.

Trong một tuyên bố gửi cho Financial Times, Matthew Axelrod, Trợ lý bộ trưởng phụ trách thực thi xuất khẩu tại Cục Công nghiệp và an ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ bày tỏ, Ankara phải "giúp" Washington ngăn chặn dòng chảy công nghệ Mỹ vào Nga nếu không muốn hứng trừng phạt.

Khi công du Ankara gần đây, ông Axelrod cũng kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ “tích cực hành động để hạn chế thương mại bất hợp pháp” với Nga. Theo quan chức này, đây là "vấn đề cấp bách” và Ankara cần khẩn trương thực thi lệnh cấm vận chuyển các mặt hàng đang bị Mỹ kiểm soát đến xứ sở bạch dương.

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 18 công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách trừng phạt với cáo buộc cung cấp hàng hóa ứng dụng kép cho Nga. Washington hiện cũng yêu cầu các công ty Mỹ phải có giấy phép đặc biệt để bán hàng hóa nhạy cảm cho các thực thể được liệt kê.

Theo đài RT, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang gây áp lực chưa từng có cho Thổ Nhĩ Kỳ vì sự hợp tác với Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow và Ankara sẽ tiếp tục quan hệ thương mại song phương và tìm cách vượt qua “sự bắt nạt trắng trợn”, trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhất quyết bảo vệ các lợi ích của đất nước ông.