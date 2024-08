Trang tin Avia Pro ngày 22/8 cho biết, phóng viên chiến trường Nga Yury Kotenok mới đây đã tiết lộ về việc Ukraine muốn tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập các khu vực đã kiểm soát ở Kursk vào tỉnh Sumy.

"Người dân địa phương tại các khu định cư do Ukraine kiểm soát nói rằng Kiev đang chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 6/9. Hoạt động này sẽ do chính quyền quân sự mới được Ukraine thiết lập ở Kursk tổ chức. Việc giám sát quá trình trưng cầu dân ý sẽ do các cơ quan địa phương được Kiev bổ nhiệm thực hiện", phóng viên Nga cho biết.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Sau 2 tuần tổ chức chiến dịch đột kích biên giới, lực lượng Ukraine đã tiến sâu khoảng 35km vào lãnh thổ Nga, kiểm soát gần 100 khu định cư và 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Kiev cũng thiết lập chính quyền quân sự đầu tiên tại khu vực này, do Tướng Eduard Moskaliov, cựu chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp (JFO) lãnh đạo.

Binh lính Ukraine tại vùng Kursk. Ảnh: Kyiv Independent

Nga kêu gọi người dân ở biên giới ngừng sử dụng ứng dụng hẹn hò

Hãng thông tấn CNN ngày 21/8 cho biết, Bộ Nội vụ Nga đã ra thông báo kêu gọi người dân ở Bryansk, Kursk và Belgorod ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến và không livstream từ các địa điểm nhạy cảm.

"Đối phương đang sử dụng các công cụ này để thu thập thông tin. Mọi người không nên mở những đường link lạ, không phát trực tiếp video tại các khu vực có phương tiện quân sự di chuyển. Phía Ukraine có thể kết nối với camera an ninh để theo dõi nhiều địa điểm", phía Nga cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Nga cũng yêu cầu binh lính và cảnh sát ở các tỉnh biên giới tắt chức năng định vị trên trên tài khoản mạng xã hội, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lộ vị trí thực tế.

Vào tháng trước, Hạ viện Nga đã đề xuất biện pháp trừng phạt những binh lính bị bắt quả tang sử dụng điện thoại thông minh trong khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

