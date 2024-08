Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Hãng tin Tass dẫn lời bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo diễn ra hôm qua (28/8): "Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã có một cử chỉ thiện chí, đưa ra những đề xuất khá thực tế. Chúng hướng tới một giải pháp công bằng và lâu dài. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky thay vì nghiêm túc xem xét các đề xuất hào phóng nhất từ phía Nga, đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào vùng Kursk và người dân ở đây. Tôi cho rằng đó là cuộc tấn công tự sát đối với chính quyền của Ukraine.

Quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã phạm tội ác, bắn dân thường và người tình nguyện, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và đe dọa các cơ sở điện hạt nhân. Vâng, có loại đàm phán hòa bình nào có thể diễn ra trong những điều kiện như vậy và có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với ai? Tất nhiên, các cuộc đàm phán hòa bình với chế độ khủng bố ở Kiev là không thể".

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Tình trạng vô luật pháp như vậy đang diễn ra với sự tiếp tay của phương Tây và sự khuyến khích của chính Kiev. Rõ ràng cả Kiev, Mỹ và các đồng minh NATO của họ đều không cần một giải pháp. Như họ đã nói, họ chỉ quan tâm tới việc gây thiệt hại tối đa cho Nga. Theo đó, điều này làm chậm trễ bất kỳ giải pháp nào và góp phần làm leo thang xung đột".

Cuộc đột kích quy mô lớn của Ukraine vào vùng Kursk của Nga diễn ra vào 6/8. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức độ liên bang và liên tục cảnh báo tên lửa. Dân thường được sơ tán khỏi các khu vực biên giới và tới những nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất hơn 7.000 quân nhân và 74 xe tăng kể từ khi giao tranh nổ ra ở Kursk.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/8 cũng ban lệnh cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 92 công dân Mỹ, trong số này có cả các nhà báo của The Wall Street Journal, Washington Post và The New York Times. Lệnh cấm được đưa ra nhằm đáp trả chính sách bài Nga của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

