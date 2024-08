Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga hôm nay (20/8), chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov cho biết, việc phá hủy các nguồn lực chính của quân Ukraine, bao gồm cả các đội hình tiền phương, đã "gây tổn thất vô cùng nặng nề cho đối phương, khiến họ mất rất nhiều trang thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và lính bộ binh".

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về cảnh bắt giữ binh lính Ukraine ở vùng Kursk.

Sputnik dẫn lời ông Alaudinov lưu ý, lực lượng đặc nhiệm Akhmat “đang dọn sạch” một số khu vực đông dân cư ở Kursk từng lọt vào tay quân Ukraine và hiện “không còn phải lo lắng đối phương có thể đi qua khu vực mình đang đóng quân”.

Vị chỉ huy này nói đã có các lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine, bao gồm cả những quân nhân từ các nước NATO. Ông Alaudinov tin chiến dịch Kursk là âm mưu do Mỹ, Anh và các cường quốc NATO khác dàn xếp nhằm đánh lạc hướng Nga và khiến nước này dừng tiến quân qua các khu vực Ukraine.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên Trung Quốc, ông Alaudinov bày tỏ hy vọng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc trong vòng 2 – 3 tháng tới.

Cuối ngày 19/8, ông Alaudinov thông báo đã nhận được một lượng lớn bằng chứng bằng hình ảnh, chụp các dân thường Nga "bị bắn thẳng vào đầu, vào sau đầu". Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ trả thù cho họ.

Báo Anh nói Ukraine lâm tình trạng ‘đói đạn dược’

Theo tạp chí Financial Times của Anh, một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở miền đông đất nước tiết lộ, một phần lí do khiến quân Nga đang đạt các bước tiến đáng kể, tiến gần hơn tới mục tiêu thâu tóm kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk là Kiev đã chuyển các nguồn cung khí tài, đạn dược khan hiếm về phía bắc.

Lính Ukraine tham gia chiến dịch đột kích Kursk. Ảnh: Al Jazeera

Vị chỉ huy giấu tên cho hay, các đơn vị của ông đã phải quay lại chế độ phân phối đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ trì hoãn việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine vì các nguồn lực đã được phân bổ lại cho chiến dịch đột kích vùng Kursk.

Theo ông, chỉ vài ngày trước khi chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga bắt đầu, hệ thống phòng thủ ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine đã "có rạn nứt". Tuy nhiên, Kiev vẫn quyết định điều động hơn 10.000 quân, bao gồm nhiều lực lượng đổ bộ tinh nhuệ và lữ đoàn cơ giới, từ Donetsk và Kharkiv tới hỗ trợ chiến dịch Kursk. Đặc biệt, ít nhất 20 đơn vị Ukraine đã tham gia các nỗ lực tấn công xuyên biên giới vào Kursk, trong số đó có một số là lực lượng dự bị giúp củng cố các tuyến phòng thủ và hỗ trợ cho binh lính ở tuyến đầu.

Financial Times trích dẫn thông tin từ nhà phân tích Naalsio lưu ý, Kiev đã mất 51 khí tài ở Kursk, bao gồm xe bọc thép chở quân Marder do Đức cung cấp, xe Stryker do Mỹ sản xuất và các bệ phóng tên lửa HIMARS. Ngược lại, Nga được cho đã mất 27 khí tài trong các cuộc đụng độ ở vùng biên giới này.

Cả Moscow và Kiev đều chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.