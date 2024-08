Theo Kyiv Post, dù không cung cấp hình ảnh về việc quân đội Ukraine đào chiến hào ở Kursk, nhưng hôm 11/8, phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kharchenko khẳng định binh sĩ Ukraine đã bắt đầu làm như vậy. Theo ông, hành động cố thủ của Ukraine sẽ khiến Nga càng gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi đối phương.

“Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chuyển sang xung đột chiến hào ở khu vực Kursk. Nhiều đoàn xe bọc thép đã ngừng xuất hiện. Binh sĩ Ukraine đang tiến lên. Và đối với Nga, đây là dấu hiệu cực kỳ xấu. Đối phương đang bắt đầu có được chỗ đứng trên lãnh thổ Nga”, ông Kharchenko nói.

UAV Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine ở Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Ukraine cũng đưa tin nhiều máy xúc có thể được sử dụng để đào chiến hào đang được triển khai tới khu vực Kursk. Thông tin này càng củng cố nhận định Ukraine muốn cố thủ tại các vị trí đã giành được quyền kiểm soát ở Kursk, chứ không đơn thuần là một cuộc đột kích biên giới chớp nhoáng.

Theo Forbes, nếu các thông tin trên là đúng, điều đó có nghĩa việc Ukraine muốn chiếm đóng một phần khu vực Kursk của Nga trong thời gian dài đang được cân nhắc.

Một số nhà bình luận tin rằng, việc nắm giữ khu vực Kursk có thể là con bài mặc cả của Ukraine trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga, giữa lúc phần lớn chiến tuyến bên trong lãnh thổ Ukraine đang trở nên tĩnh lặng. Song nhiều ý kiến cho rằng, cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk là nhằm phân tán lực lượng Nga khỏi các mặt trận.

Trước đó, vào ngày 6/8, các lực lượng Ukraine đã bất ngờ đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Giới quan chức quân sự cho biết, Kiev đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công bất ngờ này. Hôm 11/8, quân đội Nga thừa nhận Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga hơn 30km ở một số nơi.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay, hơn 76.000 người dân ở khu vực Kursk đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Trong hôm nay (12/8), hàng nghìn người dân ở vùng Belgorod, miền nam nước Nga cũng bắt đầu đi sơ tán. Ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod, xác nhận cư dân quận Krasnaya Yaruga đang được di chuyển đến “những nơi an toàn hơn”, do mối đe dọa từ “hoạt động của đối phương ở biên giới”.

Trung Quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng

Hôm nay (12/8), Trung Quốc đã kêu gọi Nga và Ukraine hạ nhiệt căng thẳng, giữa lúc các lực lượng Kiev tiến sâu vào vùng biên giới Kursk của Nga.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bên "cần tuân thủ 3 nguyên tắc để giảm leo thang tình hình. Đó là không mở rộng vùng xung đột, không leo thang giao tranh, và không đổ thêm dầu vào lửa".

"Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy biện pháp chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.